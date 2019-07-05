Вілкул: ми об'єднаємо Україну, яку розколювали питаннями мови, віри та історії

Фото: форум в Ужгороді (opposition.com.ua)

Вілкул запевнив, що "Опоблок" виступає на захист прав усіх народів, що населяють Україну

"Опозиційний блок" провів в Ужгороді форум "Мови нацменшин, релігія, мультикультурність", в якому взяли участь представники органів місцевого самоврядування Закарпаття, східних, центральних та південних регіонів України, представники національних меншин, експерти, представники релігійних та культурних організацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Як заявив на Форумі виступив один з лідерів "Опоблоку" Олександр Вілкул, Україна - мультинаціональна і мультикультурна держава, і в цьому сила, а не слабкість.

"У лавах "Опозиційного блоку" мери та представники місцевого самоврядування, депутати, громадські діячі, які представляють усі регіони нашої країни. Ми об'єднаємо Україну, яку влада навмисне п'ять років розколювала питаннями мови, віри й історії. Щоб прикрити непрофесіоналізм і злодійство, влада нацьковувала людей один на одного. Але ми зупинимо це і повернемо людям гідне життя", - сказав він.

Політик заявив, що "Опоблок" виступає на захист прав усіх народів, що населяють Україну.

"Це стосується прав вільно говорити своєю рідною мовою і отримувати на ньому освіту, мати можливість без обмежень сповідувати свої національні конфесії", - підкреслив Вілкул.

Він зазначив, що консолідуюча ідея полягає у створенні багатої і сильної України, в якій є місце кожному, хто вважає себе громадянином нашої країни. Для цього у "Опоблоку" є детальна програма та розроблені законопроекти.

"Країні потрібна реальна децентралізація, в тому числі культурна та гуманітарна. Це означає, що люди на місцевих референдумах самі будуть визначати, які свята їм святкувати, які пам'ятники ставити і якою мовою вчити дітей. При цьому, державною залишається українська мова", - зазначив він.

Мер Ужгорода Богдан Андрєєв, який входить у першу десятку списку "Опоблока" на виборах до Верховної ради, підкреслив, що Ужгород показує приклад того, як багато національностей можуть жити в мирі, працювати і збагачувати один одного своїми культурними традиціями.

"Місто Ужгород і Закарпатська область можуть бути прикладом для всієї України - як понад 100 національностей Закарпаття можуть вільно використовувати свою мову, свої культурні традиції", - сказав Андрєєв.

Виступаючі на Форумі відзначили, що Закарпатська область - в числі тих, хто реально постраждав від націоналістичної політики старої влади, коли утискалися гуманітарні інтереси угорців, словаків, росіян, ромів, нарівні з українцями, які населяють цей регіон.

Перший заступник голови облради, заступник голови Закарпатської обласної організації "КМКС" Партія угорців України" Йосип Борто зазначив, що у всіх громадян України повинні бути рівні можливості для отримання освіти рідною мовою.

"Реальний захист прав національних меншин дозволить відновити дружні відносини з країнами – сусідами", - зазначив Вілкул.

За підсумками Форуму була прийнята резолюція. В ній, зокрема, йдеться про те, що однією з першочергових завдань нового парламенту є реалізація програми "Опоблоку", спрямованої на скасування дискримінаційних законів і реформ, об'єднання країни та захист прав національних меншин.

Ключовим положенням резолюції став пункт про необхідність відновлення в Україні миру і громадянської злагоди.