Виктор Ляшко: Делаем все, чтобы осенью локдауна не было, но этого не исключаем

– Какая сейчас ситуация с распространением дельта-штамма в Украине? Вы продолжаете отправлять образцы на анализ?

– Мы и не останавливались. Мы также развиваем свои внутренние мощности для секвенирования. Состоялись торги, и в ближайшее время, до конца июля, уже будет поставка дополнительного секвенатора в Центр общественного здоровья, уже сейчас у нас будет на три месяца расходных материалов для того, чтобы мы проводили генетическое секвенирование.

Отдельно поставлена задача главному государственному санитарному врачу, отрабатывается закупка ПЦР-тестов, которые выявляют исключительно дельта-штамм. Это будет наш дополнительный анализ, когда мы, получив положительный результат во время ПЦР-тестирования, сможем исследовать образец – дельта это или нет. Это для того, чтобы отслеживать уровень циркуляции этого штамма на территории нашей страны.

В понедельник у меня была встреча с генеральным директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге, мы обсуждали этот вопрос. По их прогнозам, к концу лета дельта-штамм полностью вытеснит другие штаммы с территории европейского региона. У ВОЗ это вызывает обеспокоенность, поскольку сейчас в Европе, в том числе и в Украине, происходит смягчение карантинных ограничений.

Люди уже теряют бдительность к "ковиду". Но последние две недели мы наблюдаем эпицентры европейской вспышки в Великобритании, всплеск в России, в Португалии, сейчас к этому списку присоединились Испания, Нидерланды, Кипр, Греция. Количество случаев, которые регистрируют в Великобритании, уже достигает 32-35 тысяч в сутки. В Испании вчера (интервью записывалось в субботу, 10 июля, - ред.) обнаружили 21 тысячу, до этого 17 тысяч был самый большой показатель. То есть эти страны выходят на уровень осени 2020 года. Поэтому настороженность должна быть.

В этой ситуации просматривается определенный оптимизм. Болеет небольшое количество людей, получивших полный комплекс прививок против COVID-19. Но еще более оптимистично то, что достаточно мало человек среди тех, кто был вакцинирован и заболел, попадает в больницу. Это не больше 8% из всех тех, кто получил две дозы прививок, заболел и был госпитализирован.

Поэтому мы еще раз говорим о том, что вакцина, которая сегодня используется и признана Всемирной организацией здравоохранения, предотвращает среднее и тяжелое течение болезни. Это плюс и для людей, и для системы здравоохранения, поскольку не заполняются реанимации, не загружаются кровати с кислородом. И это позволяет даже при высоких цифрах регистрации случаев "ковида" спокойно функционировать системам здравоохранения и оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается, независимо от того, является ли это инфекционной болезнью или нет.

– Какой сейчас в Украине уровень циркуляции этого штамма после тех двух случаев, о которых заявляли?

– Мы мониторим и партиями передаем образцы. В ближайшее время ожидаем результаты с новой крупной партии. Как только они появятся, Центр общественного здоровья сообщит результаты.

– Вы перечислили страны, где сейчас растет распространение дельта-штамма. Планируете вводить новые ограничения при въезде в Украину?

– У нас заработали ограничения из стран. Дополнительно проводим тестирование на пунктах пропуска через государственную границу даже при наличии справки о вакцинации или результата ПЦР-теста, который был проведен за 72 часа. Это для тех, кто прибывает из Индии, Португалии, Великобритании и Российской Федерации.

Дальше есть несколько стратегий, над ними продолжает работать группа во главе с главным государственным санитарным врачом, они предложат варианты.

– Не видите лы вы угрозу в том, что фестивали, которые сейчас проходят в Украине, могут привести к росту заболеваемости?

– Сейчас у нас ситуация в Украине стабильная, уровень заболеваемости продолжает снижаться. Сегодня, несмотря на все показатели тестирования, которые у нас есть, мы отвечаем европейским критериям по тестированию. Поэтому можем говорить, что у нас ситуация под контролем и мы соответствуем зеленому уровню. У всех наших соседей также еще нет динамики роста. Мы видим, что "горит" Запад Европы.

Пока те карантинные ограничения, которые есть, адекватны эпидситуации. Но постановление о карантине у нас в силе. И в случае, если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в желтый, оранжевый или в красный уровень эпидемической опасности. Адаптивный карантин, который был нами разработан уже для весеннего периода, работающий и эффективный, поэтому мы будем его соблюдать, если будет рост случаев.

– Вы допускаете введение локдауна этой осенью, например, в сентябре или октябре?

– Мы не исключаем этого. Но сегодня у нас есть возможность сделать все и мы это делаем, чтобы локдауна не было. И это не только соблюдение противоэпидемических норм. Это и обращение к своим старшим родственникам – родителям, дедушкам, бабушкам – чтобы они пошли и приоритетно сделали прививку против коронавирусной болезни. Если у нас люди старше 60 лет будут вакцинированы хотя бы на 80%, то потенциальный рост количества случаев для нашей системы здравоохранения будет некритичным.

Поэтому, рассматривая целесообразность введения локдауна, мы прежде всего говорим о том, что мы хотим защитить самые уязвимые группы населения. Самые уязвимые группы – это люди старшего и пожилого возраста, именно они чаще всего инфицировались и имели негативные последствия для здоровья.

Если они будут вакцинированы, тогда при росте числа новых случаев, мы будем оценивать две составляющих: потенциальное воздействие на состояние и жизнь людей, а также влияние на экономику. И если мы защитим вакцинацией приоритетные группы, то мы можем больше смотреть в сторону экономики, чтобы она работала.

– Медицинская система готова к возможному всплеску заболеваемости осенью?

– Все почему-то думают, что подготовить медицинскую систему – это как сделать ремонт в квартире, что ее можно отремонтировать за 2-3 месяца при наличии ресурса или желания. Медицинская система – это огромный лайнер. Чтобы он развернулся, нужно приложить достаточно большое количество усилий.

Готовы ли мы полностью? Мне кажется, что ни одна система здравоохранения не готова. Во всех системах здравоохранения были сбои. Мы видели, как в Лос-Анджелесе было некуда госпитализировать больных.

Готовы ли мы? К чему-то готовы, к чему-то нет. Мы потенциально увеличиваем способности нашей системы, ищем инновационные решения для борьбы с коронавирусной болезнью. Но стратегически готовиться к таким вспышкам, которые у нас были в октябре 2020-го и в марте 2021 года – это достаточно длительный процесс и мы будем к ней готовиться в рамках программы президента "Здоровая Украина". У нас есть интересные идеи, как это будет сделано.

Сейчас у нас совсем другая система кислородоснабжения в Украине. Дополнительно мы предоставили субвенцию в размере 700 млн гривен для того, чтобы закупили кислородные концентраторы для обменного фонда. Если вы помните, во время этих вспышек с кислородными концентраторами для людей, которые лечатся амбулаторно, в основном помогали неправительственные организации.

Сегодня на местах за выделенную субвенцию закупили эти концентраторы. И теперь, если человек попадает в больницу, прошел острую фазу, еще имеет низкую сатурацию, но нет угрозы для жизни, то он может быть выписан для амбулаторного лечения и поддерживать уровень кислорода в крови с помощью кислородного концентратора, который он получит у своего семейного врача или в установленном учреждении.

Дополнительно работаем с пересмотром систем кислородоснабжения – где кислородные станции, которые генерируют кислород, где емкости для жидкого кислорода и какого объема должны быть эти емкости. Потому что раньше считалось, чем больше, тем лучше. Теперь опыт показал, что лучше брать меньшие емкости, потому что у кислорода есть свойство из них испаряться, но количество таких емкостей должно быть больше. Множество нюансов, которые наша система здравоохранения не знала до начала эпидемии. Сегодня мы совсем другие, чем были весной 2020 года.

– Вы анонсировали, что в июле в Украину должно поступить 2 млн доз Moderna по COVAX от США. Это в силе, когда ожидаете поставку?

– В июле ожидаем 2 млн доз вакцины.

– Июль уже.

– В июле будет. Все в силе. Просто я не могу говорить о дате, пока она точно не будет зафиксирована и не будет назначен самолет. Потому что недавно мы ожидали от Румынии 100 тысяч доз вакцины в рамках помощи и сотрудничества с нашими соседями. Но у них сломался самолет и вакцина не приехала. Есть много сторонних факторов, влияющих на поставки. Вакцина Moderna будет в Украине.

– СМИ недавно сообщили о возможной продаже вакцины Pfizer-BioNTech в одной из частных больниц Киева. Минздрав заявил, что инициировал служебное расследование. Эта проверка что-то обнаружила? И известно ли вам о похожих случаях, когда на коммерческой основе в Украине колют или перепродают вакцину, купленную за государственный счет или переданную нам по COVAX?

– На этот факт сразу произошло реагирование. За моей подписью было направлено обращение в Национальную полицию и Министерство внутренних дел, поскольку здесь нечего проверять. Ни одна коммерческая вакцина против "ковида" от любого производителя в Украину не завозилась, поэтому она не может продаваться на территории Украины.

– А 500 доз Johnson & Johnson для работников частной фирмы?

– Она была привезена как гуманитарная помощь, просто для определенной компании, но не продавалась.

Дополнительно мы просмотрели и проверили: есть ли эта частная клиника в перечне заведений, которые получают выплаты за проведение прививки. Нет. Перераспределялись из департамента здравоохранения вакцины для этого учреждения, чтобы они проводили прививки? Такого тоже не было.

У нас 90 частных учреждений и физических лиц-предпринимателей в частных клиниках включены в перечень и есть в официальном списке департаментов здравоохранения. Им передают вакцину и они бесплатно проводят прививки, как государственные, так и коммунальные учреждения. Этой клиники в том перечне нет.

Поэтому вопрос в том, как это все происходило. Сегодня этим уже будет заниматься Национальная полиция, она открыла производство, внесла это дело в ЕРДР, сейчас проводится расследование.

– Вы продолжаете сейчас пользоваться услугами Crown Agents для закупки ковид-вакцин?

– Только через Crown Agents.

– Почему не привлекаете "Медзакупки"?

– Потому что на 2021 год был создан государственный бюджет, Кабинет министров определил международную организацию как специализированную организацию по закупке вакцин, поэтому они продолжают закупать.

– Я думала, что тогда Crown Agents появились из-за конфликта предыдущего министра с руководителем "Медзакупок".

– Как можно в 2021 году расторгать все контракты, посреди года менять посредника и перезаключать контракты? Это будет неэффективно и неполезно для Украины.

– Вы говорили, что хотите сделать 10 млн прививок до конца лета. Вкладываетесь в эту цифру?

- Будем стараться. За прошедшую неделю мы установили несколько рекордов: 7, 8 и 9 июля было три рекорда по прививкам – 104 тысячи, 109 тысяч и вчера 115 тысяч. Двигаемся, знаем цели, вакцина точно будет для этого.

– Какую планку ставите себе на осень?

– Давайте так: следующую планку будем ставить после достижения первой.

– Допускаете ли вы, что в конце года начнете заново по второму кругу вакцинировать тех людей, которые прошли уже первый курс прививок?

– Допускаем. Готовимся к этому вопросу. В приоритете, чтобы большинство украинцев получили хотя бы один курс. Но мы осознаем, что если будут реальные данные и рекомендации проводить второй комплекс прививок, то те украинцы, которые проактивно настроены относительно вакцинации, 100% придут и сделают прививки.

Для этого у нас есть Национальная техническая группа экспертов по иммунопрофилактике, оперативный штаб Минздрава по противодействию вакциноуправляемым инфекциям. Если будут исследования о том, что действительно нужно делать третью бустерную дозу, мы тоже будем это делать.

Ведь сейчас возможны несколько вариантов: повторный курс из двух прививок или третья бустерная доза. Будем отслеживать. Поэтому не делаем предварительных заявлений, поскольку нет еще четкого понимания, что будет дальше.

– Возможно ли введение обязательной вакцинации от "ковида" либо для всех украинцев, либо же по крайней мере для отдельных категорий граждан?

– Я как министр здравоохранения заинтересован в том, чтобы люди были здоровы, а больницы были пустыми, с модернизированным и инновационным оборудованием, чтобы на случай, когда что-то случается, можно было оказать медицинскую помощь. Я прилагаю все усилия для того, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться.

Когда выступал в Верховной раде, говорил: мы сделаем все возможно, чтобы каждый, кто хочет вакцинироваться, смог это сделать. Это приоритет номер один.

Поэтому, первое, мы обеспечиваем поставки вакцин. Второе – расширяем количество мест, где можно это сделать. Третье – коммуникационно будем убеждать сделать прививку всех, кто в этом нуждается в первую очередь. Дальше будет дальше, давайте сделаем первый шаг.

– Не будете обязывать?

– Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививки добровольно и бесплатно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть.

Есть большое количество механизмов и воздействий в условиях борьбы с коронавирусной болезнью, в условиях большого количества карантинных ограничений, которые тем или иным образом влияют или создают неудобства людям. Мы должны что-то сделать так, чтобы заинтересовать, мотивировать людей захотеть сделать прививку. Поверьте, этих "плюшечек" у нас достаточно много в планах.

– Каких?

– Давайте, я не буду сейчас их анонсировать, потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечек". Надо вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат – прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких.

– Планируете вводить вакцинацию для детей, лиц младше 18 лет?

– Этот вопрос рассматриваем. Если мы посмотрим структуру заболеваемости, то дети до 18 лет – это 6%, в последний период даже чуть меньше, среди всех случаев заболевания. То есть это группа, которую мы рассматриваем как группу риска, но это не приоритетная группа риска. Поэтому прежде всего направлены усилия на людей от 18 лет.

Pfizer внесли изменения в инструкцию, это будет первая вакцина, зарегистрированная в Украине, которая разрешается для прививок детям от 12 лет. У всех остальных препаратов, используемых в Украине, указано, что они предназначены для лиц в возрасте от 18 лет.

– Как человек может получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат, если у него нет семейного врача?

– Первое – это нужно пойти и подписать декларацию с семейным врачом. Если что-то не получается, тогда надо обратиться туда, где делали прививки. Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в учреждении, проводившем вакцинацию, или у своего семейного врача.

– Во время внесения данных о прививках нередко возникают проблемы. Люди сталкиваются с тем, что и фамилии не те, и вакцина не та.

– Мы работаем над этим. Это человеческий фактор. Сейчас разрабатываются скрипты, которые позволят это предотвратить. Чтобы во время ошибочного ввода все равно подтягивались варианты и была возможность корректировать.

Ведь в чем сейчас проблема? Например, мы сделали прививку в центре вакцинации, затем пришли к семейному врачу, семейный врач вбивает в базе "Ляшко", а там было написано "Ляжко". И потому этих данных не видно в базе. Сейчас система подтянет несколько вариантов и врач уже сориентируется по инициалам, дате рождения, и выберет из перечня нужное.

В дальнейшем появится каталог вакцин, и медик не будет вбивать все сам, а выберет препарат из перечня.

– Почему вы решили объявить повторный конкурс на главу Национальной службы здоровья? И почему такая проблема с назначением руководства этого органа?

– Нет никакой проблемы с назначением руководителя.

– Это ведь уже не первый конкурс.

– У меня первый конкурс. Просто во время конкурса произошло неожиданное заявление – Андрей Виленский снял свою кандидатуру. Этим уменьшился пул участников, из которых можно выбирать. Заслушав презентации Вадима Аристова и Татьяны Бойко, проконсультировавшись со своей командой и людьми, которых мы пригласили наблюдать за проведением конкурса, принял решение, что нужно все же объявить повторный конкурс и пересмотреть требования к кандидатам, которые будут подаваться.

Стоит расширить их так, чтобы больше человек было привлечено к конкурсу. Поскольку это, как по мне, ключевая институция в системе здравоохранения, которая управляет Программой медицинских гарантий – а это бюджет более 100 млрд гривен. Ею должен управлять человек уверенный, твердый, и чтобы ощущалось, что это правая рука министра здравоохранения.

– Какие вы видите слабые стороны в медицинской реформе, начатой в 2017 году, довольны ли вы тем, как протекает ее второй этап?

– Есть большое количество плюсов и минусов. Плюсы – это хорошо. Над минусами мы работаем. Программа медицинских гарантий отработала немного дольше по "первичке", и второй год мы только работаем для вторичной медицинской помощи. Первый – 2020 год – он совпал с коронавирусной болезнью. Тогда было приоритетом реагирование, поэтому довольно трудно оценить результаты реформы.

1 апреля 2021 года началось с новым этапом Программы медицинских гарантий, но и с определенными проблемами, которые появились. И уже мне как министру приходится с ними "разбираться". Дело в том, что как заместитель министра по своему профилю я не был привлечен к Программе медицинских гарантий, кроме трех пакетов: туберкулез, ВИЧ, вирусные гепатиты и заместительная поддерживающая терапия. Но нам удалось в 2021 году значительно увеличить тариф на лечение туберкулеза и запустить оплату за эту услугу на амбулаторном этапе. И плюс сейчас есть еще мотивационный бонус для семейных врачей, если они увеличат охват вакцинацией, рутинными прививками. Но это уже прорыв, потому что раньше мотивационных бонусов не было.

В реформе есть определенные нюансы, которые мы сейчас видим. Это то, что в настоящее время некоторые больницы получают меньше финансирования, чем было записано в договорах. Это связано с тем, что перерасчет проводился на количество пациентов, которые были внесены в электронную систему здравоохранения в "ковидный" год.

Мы приняли политическое решение – с 1 июля Национальная служба здоровья начала перерасчет договоров с учетом статистики 2021 года. В частности, ориентируясь на количество пациентов, которое прошло через больницы в апреле, мае и в июне. Это улучшит объем финансирования, которое будет поступать в большинство больниц нашей страны.

Что мы будем делать сейчас? Мы будем готовиться к Программе медицинских гарантий 2023 года, а не только 2022 года. Она должна быть совсем другая, поскольку будут правильно рассчитаны тарифы по сети референтных больниц, которые до сих пор не были определены отдельным приказом Минздрава. Поэтому мы формируем отдельную группу, которая будет именно этим заниматься.

На 2022 год мы работаем с имеющейся Программой медицинских гарантий и убираем все те минусы, которые выявили за эти три месяца. За месяц, который я на посту, я встречался с несколькими группами главных врачей. Мы также проводили встречи с департаментами здравоохранения, услышали, где есть проблемы. И сейчас работаем над тем, чтобы в Программу медицинских гарантий на 2022 год зайти без этих барьеров. На 2023 год надо подойти более основательно к тарифам.

– Критика этой реформы в целом сводится к тому, что якобы она приводит к массовому увольнению врачей, закрытию больниц и что медучреждения получают значительно меньше средств – то, о чем вы упомянули. Насколько это так?

– Всегда, как что-то появляется в серийном производстве, первые партии идут с определенными недоработками. Поэтому и критика медицинской реформы в основном объективна, поскольку она показывает какие-то пробелы, которые, возможно, стратегически не учли.

Один из таких пробелов – мы должны определить состоятельные больницы, пациент должен пойти в больницу, за пациентом должны пойти деньги. И этим самым мы должны улучшить и качество медицинской помощи, и финансирование учреждений здравоохранения, которые реально оказывают медицинскую помощь. Но это не может произойти одномоментно: определили 1 апреля и все – человек изменил маршрут и пошел в состоятельную больницу. Многие даже не слышали о том, что происходит такая реформа.

Как оно должно работать? Одни больницы развиваются, другие какой-то переходный период получают должное финансирование и остаются на том же уровне, на котором они есть. Но в дальнейшем, учитывая мастер-план области по больницам, мы должны определить их место в этой структуре, определить профиль, в котором они должны стать базовыми. И таким образом сформировать эту сеть. А после этого уже финансировать более приоритетные больницы по более высоким тарифам. К сожалению, этого не произошло. Это привело к определенным нюансам, и с туберкулезной, и с психиатрической помощью, и частично сейчас с диагностической помощью. Как такового закрытия больниц за эти два года не произошло.

Что касается сокращения, в предыдущие годы также была миграция медицинских работников между учреждениями, из системы здравоохранения и даже за пределы страны. Это приоритетные вопросы, которые мы должны за короткое время решить и предложить условия труда и оплаты, которые будут стимулировать украинских врачей и медицинских сестер оставаться на территории Украины.

– Украинцы за последний год стали активнее заключать декларации на первичке?

– Здесь сложно сказать, стали ли украинцы активнее заключать. Но вспышка "ковида", когда требовался семейный врач для того, чтобы оказать помощь, стимулировала этот процесс. Плохо это или хорошо – это факт. Сейчас у нас есть 31,5 млн украинцев, которые выбрали своего семейного врача.

– Государство оплачивает практически все важные медицинские услуги, на которые у пациента есть направление и которые может предоставить медучреждение, но пациенты продолжают жаловаться, что услуги все равно платные, что у них требуют деньги за проведение операций, за обследование. Почему так?

– Потому что в Конституции заложено, что каждый имеет право на охрану здоровья. И когда работали над законом о государственных финансовых гарантиях в сфере здравоохранения, разработали Программу медицинских гарантий, которая по факту перешла на новые механизмы оплаты, но гарантировала всем и все. В Программе медицинских гарантий предусмотрено, что ты можешь получить эту услугу в учреждении здравоохранения, но финансирование для этой Программы должно быть заложено на уровне 5% ВВП. А по факту у нас есть на уровне 2,5-3%. Его не хватает.

Поэтому у нас сейчас уже есть проект дорожной карты по внедрению в Украине медицинского страхования, подчеркиваю – необязательного. У нас есть три варианта решения проблемного вопроса по борьбе с карманными оплатами или неформальными платежами в больницах. Знаем, откуда они идут, но не можем детально понять, на какие именно услуги, подпадают ли эти услуги под Программу медицинских гарантий, или нет.

Поэтому, думаю, что за 100 дней моей работы на посту министра здравоохранения будет четкий документ, который покажет, как мы дальше движемся, чтобы устранить жалобы о том, что людям приходится за что-то платить в учреждениях здравоохранения, работающих по Программе медицинских гарантий.

– Расскажите подробнее о медицинском страховании.

– Сейчас есть государственное солидарное медицинское страхование. Когда мы платим налоги, из них формируется фонд. Это Программа медицинских гарантий, которая передается Национальной службе здоровья Украины, а она оплачивает больнице в случае, если мы обратимся за медицинской помощью.

А есть еще добровольное медицинское страхование, когда люди сами обращаются за страхованием, покупают его, и в определенных заведениях уже страховая компания, а не государство, оплачивает им медицинские услуги.

Понимаем, что наша Программа медицинских гарантий где-то дает сбой и надо что-то делать: либо сузить пакет, либо расширить бюджетное финансирование, либо проработать другие механизмы.

Знаем эти три проблемы и знаем пути решения. Будем политически проводить дискуссию, чтобы решить, по какому пути двигаться.

– Раньше вы говорили, что будете отстаивать увеличение зарплаты работникам учреждений здравоохранения и предложите механизмы, как это сделать. Как? Какой должна быть средняя зарплата медицинского работника?

– Уже есть официальный документ – указ президента, подписанный в День медицинского работника. В нем предусмотрено, что минимальная зарплата для медсестры должна быть 13,5 тысяч гривен. Для врача – 20 тысяч. Как до этого уровня дойти, у нас, опять же, есть несколько путей.

Поскольку невозможно урегулировать отдельную отрасль путем поднятия минимального уровня зарплаты, мы работаем над тем, чтобы изменить корпоративное управление в системе здравоохранения, где будут четко прописаны коллективные договоры и главный врач или директор будет обязан провести такую оплату. А для этого нам нужно наполнить Программу медицинских гарантий.

Другое, что мы также рассматриваем – это подписание отраслевого соглашения между профсоюзами, работодателями и Министерством здравоохранения как представителем правительства. В нем мы четко зафиксируем те цифры, которые есть в указе президента.

– В пятницу правительство приняло постановление, которым расширило перечень услуг по трансплантации. Какие услуги добавятся?

– Там приоритет не столько в перечне, сколько в увеличении тарифа на трансплантацию почки, печени и костного мозга. Тариф увеличен существенно, что позволит нам еще больше расширить количество учреждений здравоохранения, которые будут проводить трансплантацию органов. Это даст возможность в ближайшее время сформировать свою трансплантационную независимость. И те средства, которые раньше шли для таких операций и лечения наших украинцев заграницей, будут оставаться в Украине. Это будет стимулировать развитие системы здравоохранения.

Насчет расширения услуг – появится возможность оплачивать определенные диагностические и лабораторно-инструментальные методы. После пересадки есть вероятность отторжения пересаженного органа, есть процедуры, которые позволяют препятствовать этому, они уже проводятся на территории Украины в двух заведениях. Потом будем расширяться. Раньше для получения этих услуг люди выезжали либо в Турцию, либо в Германию.

Второе, что появляется – это посттрансплантационное сопровождение. Много операций для украинцев проходит за пределами нашей страны. Когда они возвращаются, им нужно послетрансплантационное сопровождение. Поэтому в пилотный проект мы и включили такую услугу. Те заведения, которые проводят трансплантацию в Украине, будут дополнительно поддерживать и сопровождать тех людей, которые вернулись после операции. Мы будем это оплачивать по отдельному пакету, определенному Кабинетом министров.

– Сколько больниц в Украине проводят трансплантацию?

– Двадцать заведений. Всего за полгода сделали 126 операций по трансплантации: 93 пересадки почки, 22 пересадки печени и 11 пересадок сердца.

– Вы говорили, что хотите до конца года завершить работы в "Охматдете". Это реально и как?

– Реально. Строительная готовность составляет 95%. Сейчас вопрос только в том, чтобы дооснастить медицинским оборудованием. На это государство выделило на 2021 год 1,2 млрд гривен. Там частично были предусмотрены средства на строительно-монтажные работы, но большинство средств – на закупку инновационного оборудования, чтобы в нашем "Охматдете" спасали украинских детей.

Придя на должность, я приоритизировал все инвестпроекты, чтобы они были завершены в свои сроки. Сегодня мы объявили торги на 920-930 млн гривен. К сожалению, некоторые вопросы блокируются жалобами в Антимонопольный комитет. Некоторые торги уже состоялись. Некоторые не состоялись, потому что был только один участник или не было участников вообще.

Сейчас есть понимание, как это можно ускорить и завершить. У нас есть необходимый закон, есть проект постановления Кабинета министров. В ближайшее время на правительстве предложим ряд стратегий и будем закупать и запускать "Охматдет" в 2021 году.

Здесь нет никакой политики, должны наконец завершить десятилетнюю эпопею со строительством нового корпуса. Больница должна работать и оказывать медицинскую помощь детям. В "Охматдете" высококвалифицированные специалисты, появился новый директор, который болеет за свое дело.

Недавно в "Охматдете" была конференция, которую посетили министры из других стран мира. Они готовы сотрудничать между странами, подписывать меморандумы, обмениваться опытом и направлять нам в Украину детей из других стран. То есть "Охматдет" – это бренд и нужно сделать все возможное, чтобы он работал на пользу Украины и украинских детей.