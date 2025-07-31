"Вікно можливостей": Санду сказала, як переговори України та РФ вплинуть на Придністров'я

Санду зазначила, що потреба змусити Росію вивести війська з Придністров'я нікуди не поділася. Оскільки Молдова віддає пріоритет саме мирній реінтеграції - але наявність російської армії на території регіону створює проблему.

"Щоб говорити про реінтеграцію, потрібно вирішити важливу проблему — виведення російських військ з території Придністров'я. Ми знаємо, що таке реінтеграція, у нас все прораховано: за роками, етапами, вартістю. І деякі елементи вже реалізуються", - запевнила вона.

Санду підкреслила, що Молдова зараз отримує гроші від Європейського Союзу, але Придністров'я не може розраховувати на частку з цих коштів, окрім як через деякі проєкти. Кишинів не буде фінансувати територію, де перебувають росіяни. Отже, вигнання росіян з Придністров'я продовжує залишатися нагальною проблемою.

"Ми щоразу говоримо про цю потребу на всіх форумах, на всіх зустрічах із нашими міжнародними партнерами, і наші партнери нас підтримують у цій вимозі, що Росія має вивести свою армію", - зазначила вона.

За словами президента Молдови, зараз не видно, щоб Кремль хотів зупинити війну в Україні. Але якщо почнуться мирні переговори, відкриється "вікно можливостей" щодо Придністров'я.

"Якщо будуть реальні мирні переговори в Україні, то тоді, можливо, і для нас відкриється вікно можливостей для того, щоб поставити та вирішити це питання про виведення російської армії з нашої території", - додала Санду.