"Вікна можливостей швидко зачиняються". Як змусити Росію до реальних переговорів

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Повний виступ Віктора Пінчука на відкритті 22-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) – про унікальний український історичний і сучасний досвід, вікна можливостей, мир через силу і завершення війни.

Дозвольте мені почати з того, що сьогодні – 25-та річниця терористичної атаки 11 вересня у Сполучених Штатах. І знаєте що? На нашій конференції сьогодні присутні 90 учасників зі Сполучених Штатів. Дорогі друзі, дякую, що ви з нами в цей день. І від усього серця – наші думки з вами та з усім американським народом у цей день.

Я також хочу нагадати, що у 2001 році Україна також була разом зі Сполученими Штатами. Україна приєдналася до міжнародної антитерористичної коаліції, і ніхто ніколи не забуде кадри з вежами-близнюками. І тому я хочу сказати: сьогодні в Україні ми маємо сотні, якщо не тисячі, таких руйнувань.

Усі будинки, які там стояли, звісно, дуже відрізнялися від веж-близнюків. Але всі ці місця виглядають однаково. Терористів потрібно зупинити.

А тепер дозвольте сказати кілька слів про головну тему нашої конференції. Гасло "Мир через силу" досить відоме. Багато хто думає про президента Дональда Трампа, коли його чує. І, можливо, він один із тих, хто найкраще знає, як його використовувати. Але саме він його не придумав. Багато хто думає про Рональда Рейгана, але це теж був не він.

Воно походить від Невілла Чемберлена. Саме так. Британського прем’єр-міністра, відомого своєю політикою умиротворення Гітлера.

Тому, знаєте, це дуже добре показує: навіть якщо слова можуть звучати переконливо, але якщо за ними немає реальної сили, вони не мають значення.

Саме тому ми назвали нашу конференцію "Мир через силу ЗАРАЗ", йдеться про негайні дії. Про негайні дії України, Європи, Сполучених Штатів та інших партнерів. І ми маємо унікальний шанс діяти зараз завдяки дивам, які здійснили українці.

Звичайно, за допомогою наших західних друзів у Росії горять військові аеродроми, знищуються ракетні заводи, а автозаправки залишаються без пального. Україна зараз знищує більше ворожих солдатів, ніж Росія може набрати, і звільняє майже стільки ж території, скільки ворог захоплює. Україна справді стала європейською наддержавою та військовою Кремнієвою долиною. І всі цьому дивуються.

Але я хочу вам сказати: ця земля має довгу історію таких див. І я хочу навести лише кілька найважливіших прикладів із нещодавньої лекції професора Тімоті Снайдера.

Саме на цій території були побудовані перші міста людства – перші відомі нам міста – за століття до давніх міст Месопотамії, понад 6000 років тому. Саме на цих територіях люди вперше заговорили мовою-предком для рідних мов половини світу – праіндоєвропейською мовою – близько 6000 років тому. І саме на цій території дві з половиною тисячі років тому скіфи винайшли нову зброю – складний лук. Він був значно легшим, значно смертоноснішим і став унікальним військовим винаходом, який змінив спосіб ведення війни в усій Євразії.

І нарешті, нарешті – вірите чи ні – перші сліди використання колеса датуються приблизно 6000 роком тому. Їх знайшли в давніх мідних копальнях у Карпатських горах. Саме так. На території, яка сьогодні є Україною.

І з такою історією інновацій на цій території не дивно, що Україна стала військовою Кремнієвою долиною та європейською наддержавою. І також не дивно, що наш ворог відчайдушно прагне заволодіти цією неймовірною територією.

Чому зараз існує реальний шанс досягти миру через силу? Якщо дуже спрощено, я можу визначити силу так: ресурси, які має у своєму розпорядженні нація, помножені на волю до боротьби, помножені на інновації.

Українська воля до боротьби від самого початку була переважаючою. Українські інновації стали переважаючими у 2026 році. Саме завдяки цій подвійній перевазі з’явилося вікно можливостей. Вікно можливостей змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів про припинення війни.

І, будь ласка, пам’ятайте: такі вікна можливостей трапляються дуже рідко й швидко зачиняються.

А тепер погані новини. Погані новини – наш сильний і розумний ворог також шукає власні вікна можливостей. Не для того, щоб сісти за стіл для серйозних і реальних переговорів, а щоб змусити нас прийняти їхні абсолютно неприйнятні умови.

І зараз вони бачать своє головне вікно можливостей у наближенні зими та нашій нездатності перехоплювати їхні балістичні ракети. Нещодавно вони також побачили своє вікно можливостей у реактивних дронах. Але, наскільки я розумію, дуже скоро Україна почне виробляти дуже ефективну відповідь.

Отже, вікно проти вікна. Я б сформулював найважливіше питання цього моменту так: Хто ефективніше скористається своїм вікном можливостей?

Тому зараз нам потрібне швидке й суттєве посилення третього компонента сили – ресурсів. І значною мірою це залежить від вас, наших західних друзів і партнерів.

Зараз нам потрібно, щоб наші дорогі партнери надавали ще більше військової та фінансової підтримки, більше інвестували в українську оборону та посилювали санкції проти нашого ворога, щоб зменшувати його ресурси.

І найважливіше – цієї зими Україна повинна мати найбільш захищене небо у світі. Ваш найморальніший вчинок приведе до найпрагматичнішого результату. Тоді ми матимемо реальний шанс максимально ефективно скористатися нашим вікном можливостей. І зрештою змусити нашого ворога сісти за стіл для серйозних переговорів.

Так, я думаю, що це той момент, і, думаю, це буде головним посланням нашої конференції Ялтинської європейської стратегії. Коли я кажу "Ялта" – я думаю про Крим.

Знаєте, Україна створила неймовірно болючу точку тиску для нашого ворога в Криму. Ви знаєте, я люблю нашу Ялтинську європейську стратегію. Але мушу сказати абсолютно щиро: Ялтинська європейська стратегія президента Зеленського в Криму зараз виглядає ще більш вражаючою та потужною.

Наші дві стратегії мають одну велику відмінність. Наш проєкт – довгостроковий, а президент Зеленський – далекобійний. Але я вірю, що наші дві стратегії працюватимуть разом дуже ефективно.