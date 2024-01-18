Виключення Трампа з праймеріз: штат Мен чекатиме на рішення Верховного суду

Штат Мен не зможе продовжити процес виключення імені екс-президента Дональда Трампа з бюлетенів для голосування на президентських праймеріз, доки Верховний суд США не ухвалить рішення у справі, що розглядається в штаті Колорадо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Суддя Верховного суду штату Мен Мікаела Мерфі у середу, 17 січня, відхилила прохання Трампа про призупинення розгляду справи. Натомість вона повернула справу назад держсекретарю, щоб він дочекався рішення Верховного суду у справі, що може виявитися вирішальною у президентських перегонах 2024 року.

"Суд вважає за необхідне врахувати ризик заплутування виборців у разі затвердження численних адміністративних або судових рішень щодо права Трампа на участь у первинних виборах до того, як Верховний суд винесе своє рішення", - написала суддя.

Постанова покликана мінімізувати "будь-який потенційно дестабілізуючий вплив непослідовних рішень і сприятиме більшій передбачуваності під час тижнів, що передують первинним виборам", - йдеться у документі.

Судове рішення наказує держсекретареві штату Мен Шенні Беллоуз ухвалити нове рішення впродовж 30 днів після рішення Верховного суду, яке змінює, скасовує або підтверджує її висновок минулого місяця про виключення Трампа з виборчого бюлетеня.

Вибори у США і проблеми з висуванням Трампа

Чергові президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада 2024 року.

Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський лідер Джо Байден.

28 грудня ім'я Дональда Трампа вилучили з бюлетеня на праймеріз у штаті Мен. Керівник виборчої комісії штату Шенна Белоуз зазначила, що рішення обумовлене 14-ю поправкою Конституції США. Вона забороняє участь у виборах організаторів та учасників заколоту, яким суд визнав штурм трампістами Капітолію 6 січня 2021 року.

20 грудня Верховний суд Колорадо також заборонив Трампу брати участь у праймеріз на території штату через 14 поправку.

Команда Трампа подала апеляцію на це рішення до Верховного суду США. Судді вже почали розгляд. Рішення очікується 8 лютого, воно, ймовірно, буде застосовано на території всієї країни.

Тим часом Трамп виграв праймеріз у штаті Айова. Що це означатиме для нинішніх виборчих перегонів - читайте в авторському матеріалі РБК-Україна.

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