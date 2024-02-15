Не виключена повторна атака. Українців попередили про небезпеку

Вона пояснила, що після нічної атаки у Чорному морі залишається на чергуванні російський фрегат "Адмірал Макаров", споряджений ракетами.

Як зазначила Гуменюк, росіяни могли випустити до половини залпу "Калібрів" з фрегата, але на ньому, ймовірно, ще залишаються ракети.

"Пам'ятаємо про те, що це не зменшує небезпеки. Тому що готові споряджені ракети на ньому є. Він (фрегат Адмірал Макаров, - ред.) на чергуванні. Абсолютно не виключена навіть повторення ракетного удару", - сказала вона.

Нагадаємо, Наталія Гуменюк раніше зазначила, що фрегат "Адмірал Макаров" міг запустити крилаті ракети по Україні сьогодні. У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни атакували Україну двома "Калібрами".

Масована атака 15 лютого

Зранку 15 лютого російські окупанти атакували Україну ракетами різних типів. Ворожі ракети долетіли навіть до західних областей України. Під ударом були Львів, Київ, Запоріжжя, Дніпро, Полтавська область та інші регіони.

Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, зокрема, у Львові та Запоріжжі.

Детальніше про сьогоднішню атаку та її наслідки - читайте у матеріалі РБК-Україна.