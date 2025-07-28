Виклик Starlink: Україна і партнери можуть приєднатись до супутникової системи IRIS

За його словами, Єврокомісія не виключає участі третіх країн у програмі, вартість якої оцінюється у 10,6 млрд євро.

"Я б не був проти", - зазначив Кубілюс, відповідаючи на запитання про потенційне приєднання країн, які не є членами ЄС.

Норвегія вже веде переговори з Брюсселем щодо участі в IRIS².

У той же час Україна та Британія поки що офіційно не розпочали діалог про приєднання до програми.

Кубілюс наголосив, що Британія має значний досвід у сфері космосу, а Україна - потужний інженерний потенціал і довгу історію як космічний хаб ще з часів СРСР.

Ісландія, як і Норвегія, вже завершила переговори про участь у програмі на початку липня.

Starlink і критика монополізації

В умовах повномасштабної війни Україна широко використовує Starlink для військових і цивільних телекомунікацій.

Але домінування американської платформи на ринку супутникового зв’язку викликає занепокоєння в Європі - зокрема, через відсутність незалежної інфраструктури.

Очікується, що IRIS² буде розгорнуто у 2030-х роках і включатиме близько 280 супутників, які забезпечуватимуть захищений зв’язок для урядових, оборонних і комерційних цілей країн-учасниць.

Кубілюс також зазначив, що наразі проект Закону ЄС про космос, презентований Єврокомісією 25 червня, не викликав негативної реакції з боку Вашингтона.

Документ перебуває на ранній стадії обговорення та, за словами комісара, лише окреслює рамки майбутнього регулювання супутникових телекомунікацій.