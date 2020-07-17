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VІII Международный судебно-правовой форум состоится 5‒6 августа 2020 года

Пресс-релизы, Пятница 17 июля 2020 12:34
VІII Международный судебно-правовой форум состоится 5‒6 августа 2020 года

Каковы последние изменения в сфере правосудия за год и к чему готовиться судебной системе в будущем? Стал ли карантин, введенный в связи с распространением COVID-19, толчком для скорейшего внедрения ЕСИТС? Ликвидируют ли ВККС и как будут решаться кадровые вопросы в судебной системе в дальнейшем?

Ответы на эти и другие вопросы будут искать участники VІII Международного судебно-правового форума. Традиционно мероприятие проводится совместно с Высшим советом правосудия.

Форум призван стать площадкой для экспертных дискуссий и обмена мнениями судей, адвокатов, прокуроров, представителей юридического бизнеса, органов власти, известных ученых, отечественных и международных специалистов. В течение двух дней (5‒6 августа 2020 года) участники мероприятия обсудят главные достижения судебной реформы и дальнейшие шаги в этом направлении. Традиционно состоится обсуждение актуальных судебных практик и тенденций возможных изменений.

Дата проведения: 5‒6 августа 2020 года

Время проведения: 09:00‒18:00

Организаторы: газета "Юридическая практика", ВСП

Генеральный партнер: Юридическая группа LCF

Экспертный партнер: EQUITY

Профессиональный партнер: ЮК "Алексеев, Боярчуков и Партнеры"

Программа и регистрация по ссылке: https://pravo.ua/event/court2020/

Участие в VIII Международном судебно-правовом форуме для судей бесплатное при условии предварительной регистрации. В связи с ограниченным количеством мест оргкомитет Форума оставляет за собой право выборочной регистрации на Форум. О подтверждении участия Вы будете заранее проинформированы по электронной почте и/или по телефону.

Контакты:

Наталия Булко, оплата участия

(067) 238-83-08, n.bulko@pravo.ua

Анатолий Гвоздецкий, координатор Форума

(096) 372-49-69, a.gvozdetsky@pravo.ua

Марьяна Скорук, ивент-менеджер

(067) 292-38-72, m.skoruk@pravo.ua

Дарья Сваткова, по вопросам партнерства

(050) 419-00-49, d.svatkova@pravo.ua

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