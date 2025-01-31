Не виходили на зв'язок 20 днів. У горах Румунії розшукують п'ятьох українців

Гірські рятувальники з Марамуреша спільно зі співробітниками прикордонної поліції сьогодні, 31 січня, вирушили в гори, щоб знайти п'ятьох українців, які були розділені на дві групи. Вони вирушили до Румунії три тижні тому.

Їхні сім'ї подали запит на розшук, уточнивши, що вони вже могли прибути до Румунії і від них немає жодних звісток уже 20 днів.

"На жаль, родичі не змогли надати жодних зачіпок, які б допомогли в пошуках, лише припустивши, що розшукувані подорожували за певними маршрутами, які привели б їх до району гори Піп Іван, що є однією з найскладніших і найнебезпечніших зон", - йдеться в повідомленні рятувальників.

Для пошуку зниклих українців рятувальники використовували безпілотники, але через шість годин пошуки припинилися.