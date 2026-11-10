Вихідці з Palantir залучили 300 млн доларів і розглядають інвестиції в Україні

Європейська платформа для розвитку оборонних і промислових компаній Onodrim Industries залучила 300 млн доларів у раунді серії A, який очолив Lux Capital. Компанію оцінили в 1,3 млрд доларів, а серед інвесторів є український венчурний фонд D3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Onodrim Industries.

Що відомо про Onodrim і яку роль у ній відіграє Україна

Про залучення 300 млн доларів компанія оголосила 9 листопада. Окрім Lux Capital, до раунду долучилися General Catalyst, Lakestar, Altimeter, Strike Capital, 137 Ventures, 8090, Expeditions та інші нові й чинні інвестори. Серед них є український венчурний фонд ранніх стадій D3, що інвестує в технології для захисту демократії. Нове фінансування стало продовженням seed-раунду на 45 млн доларів, про який Onodrim оголосила раніше цього року.

Кошти компанія спрямує на придбання усталених підприємств в аерокосмічній та оборонній галузях, а також у промисловому виробництві. Onodrim набуває контрольних часток у бізнесах, використовуючи безстроковий капітал. Вона прискорює їхнє зростання завдяки впровадженню технологій, операційному управлінню та розвитку бізнесу.

Компанія зосереджується на підприємствах у сфері технологій і продукції подвійного використання, що працюють у критично важливих галузях: від ланцюгів постачання та послуг до виробництва продукції. Перші придбання Onodrim планує оголосити протягом найближчих місяців.

"У Європі не бракує виняткових компаній. Проблема полягає в доступі до ресурсів, необхідних для їхнього розвитку в масштабах і темпах, яких вимагає сьогодення. Ми забезпечуємо найкращі європейські компанії безстроковим капіталом, технологіями та підтримкою управлінців світового рівня, надаючи їм можливості для розширення, посилення конкурентоспроможності та зміцнення оборонно-промислової бази континенту", - зазначив співзасновник і генеральний директор Onodrim Айстіс Шимайтіс.

Onodrim також розширює присутність у Європі. Вона відкриває офіси Onodrim Germany у Мюнхені та Onodrim Italy у Турині, які доповнять наявні офіси в Амстердамі, Лондоні та Вільнюсі.

Україна належить до країн, де компанія активно розвиває діяльність. Керівник Onodrim в Україні Микола Жук підкреслив, що українські оборонні підприємства вже довели здатність створювати інноваційні технології та швидко адаптуватися до потреб сучасної війни. Водночас, за його словами, багатьом із них для подальшого розвитку потрібен доступ до капіталу, нових ринків і промислових партнерів.

За даними компанії, вона вже працює з українськими оборонними підприємствами. Основні напрями співпраці - сенсорні технології, захищений і стійкий до перешкод військовий зв'язок, засоби радіоелектронної боротьби, виробництво компонентів та промислова кооперація.

Onodrim розглядає можливості інвестування, придбання часток у підприємствах і реалізації спільних проєктів. Назви партнерів і деталі потенційних угод компанія не розголошує через незавершеність переговорів та умови конфіденційності.

Залучені кошти підуть на розвиток інвестиційної програми Onodrim у Європі, зокрема й на можливості, над якими компанія працює в Україні. Україна представлена не лише серед країн діяльності Onodrim, а й серед її інвесторів.

"Інновації мають масштабуватися, щоб зробити вагомий внесок у зміцнення стійкості Європи. Сміливе й унікальне бачення Onodrim пропонує європейським, і насамперед українським, компаніям потужного партнера, який допоможе перетворити їхні технології подвійного призначення на повноцінні промислові потужності, здатні конкурувати на глобальному рівні. Саме таких амбіцій потребує Європа для зміцнення власної оборонно-промислової бази", - наголосила керуюча партнерка D3 Евелін Бучацький.

Onodrim очолюють співзасновник і генеральний директор Айстіс Шимайтіс та співзасновник і технічний директор Александер Блессінг. Шимайтіс раніше був радником уряду Литви та працював на керівній технологічній посаді в Palantir Technologies, а також має ступінь доктора філософії Оксфордського університету. Блессінг працював інженером із впровадження технологічних рішень у Palantir Technologies, освіту здобув у Стенфордському й Кембриджському університетах. Ще одним співзасновником компанії є Крістіан Гарретт, партнер 137 Ventures.