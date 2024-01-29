Вихідні у лютому: скільки відпочиватимуть українці

У лютому 2024 року в Україні для працівників із п'ятиденним робочим тижнем буде вісім вихідних днів та 21 робочий день.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кодекс законів про працю ( КЗпП ).

Цей рік високосний, тому в лютому буде 29 днів.

Вихідні під час війни

Ухвалений Верховною радою у березні 2022 року закон суттєво змінив трудове законодавство, оскільки під час воєнного стану запроваджуються обмеження прав і свобод людини та громадянина, передбачених Конституцією. Законом скасовано всі святкові дні, передбачені КЗпП.

За даними НБУ, скасування святкових днів після початку війни дещо пригальмувала падіння економіки України у 2022 році. Водночас зараз цей фактор не є визначальним і важливим.

Як повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, святкові дні, які ми не святкуємо, становлять приблизно 4,5% кількості робочих днів.

Зазначимо, Мінекономіки підготувало проект нового Трудового кодексу, який полегшує звільнення з роботи. Водночас, проект передбачає, що щорічна основна оплачувана відпустка надається працівникам тривалістю не менше 28 календарних днів за кожен відпрацьований робочий рік.