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Вигадував фейкові новини. У Києві затримали поплічника російських пропагандистів

Фото: СБУ викрила поплічника російських пропагандистів у Києві (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві викрили так званого "фіксера" російських пропагандистів. Він вигадував та допомагав росіянам поширювати фейки про Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, зловмисник позиціонував себе як "фіксер" і дистанційно співпрацював з редакцією прокремлівського інформагентства "Бел.ru". Офіс пропагандистів знаходиться на території Бєлгородської області РФ.

Він передавав росіян неправдиву та викривлену інформацію про події в Україні. Зокрема, він повідомляв про нібито загострення ситуації у Києві після ракетних ударів РФ. Цю інформацію росіяни використовували для створення фейкових новин.

Крім того, поплічник пропагандистів заперечував звірства окупантів у Бучі, Ірпені та Ізюмі. Свої антиукраїнські наративи він поширював у заборонених в Україні соцмережах.

Лінгвістична експертиза підтвердила антиукраїнську діяльність чоловіка.Під час обшуків у жителя Києва виявили комп'ютерну техніку з доказами.

Зловмиснику оголосили підозру за ч. 2 ст. 436-2 ККУ. Розслідування триває.

Фото: СБУ викрила поплічника російських пропагандистів у Києві (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила про підозру російській пропагандистці, яка виправдовує звірства окупантів у Бучі.

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