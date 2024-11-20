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Маліновський отримав нового тренера в Італії: він був чемпіоном світу та Європи

Генуя, Середа 20 листопада 2024 12:25
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Маліновський отримав нового тренера в Італії: він був чемпіоном світу та Європи Фото: Патрік Вієйра (facebook.com/OfficialVieira)
Автор: Андрій Костенко

Легендарний французький футболіст, а нині – тренер Патрік Вієйра став новим наставником італійського "Дженоа". Кольори команди захищає українець Руслан Маліновський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Дженоа" після провального старту сезону (10 очок у 12-ти турах) напередодні звільнив Альберто Джилардіно. Він тренував "грифонів" із грудня 2022 року.

Саме 48-річний Вієйра замінить його на тренерському містку. Уже в середу він проведе перше тренування з командою. Французький фахівець перебував без роботи з літа, коли покинув "Страсбур".

Вієйра мав чудова кар'єру гравця. Він став чемпіон світу та Європи у складі збірної Франції. На клубному рівні француз тричі став чемпіоном Англії ("Арсенал") та 5 разів завоював чемпіонський титул в Італії ("Інтер" – чотири, "Мілан" – один).

Тренерську діяльність розпочав через два роки після закінчення ігрової кар'єри – в 2013-му. Працював у Англії з молодіжним складом "Манчестер Сіті" та першою командою "Крістал Пелас", у США – з "Нью-Йорк Сіті", у Франції – з "Ніццою" та "Страсбуром".

"Дженоа" в сезоні 2024/25

Вієйра розпочне роботу в Генуї з домашнього поєдинку Серії А проти "Кальярі" (24 листопада). Сардинці – сусід у турнірній таблиці та набрали ті ж 10 очок.

Далі на "грифонів" чекатиме непростий календар аж до Різдва. "Дженоа" зустрінеться з "Удінезе" та "Міланом" на виїзді, а на домашній арені прийме "Торіно" та "Наполі". Раніше генуезці вилетіли з Кубка Італії, тож Вієйра зможе зосередитися на збереженні прописки в елітному дивізіоні.

До слова, раніше "Рома" призначила тренером Раньєрі замість Юріча.

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