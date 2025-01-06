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Відзначили Україну і Британію: з ким Усик став найкращим у 2024-му за версією WBC

Понеділок 06 січня 2025 20:09
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Відзначили Україну і Британію: з ким Усик став найкращим у 2024-му за версією WBC Фото: Скай Ніколсон (instagram.com/skyebnic)
Автор: Андрій Костенко

Всесвітня боксерська рада (WBC) назвала найкращих боксера та боксерку 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна х посиланням на офіційний Instagram організації.

Лауреатами року прогнозовано стали найавторитетніші чемпіони організації – українець Олександр Усик та британка Скай Ніколсон.

Вибір українця Всесвітня рада обґрунтувала так.

"18 травня 2024 року Олександр Усик здійснив історичний подвиг, ставши беззаперечним чемпіоном у крузервейті та важкій вазі, перемігши в епічному бою Тайсона Ф'юрі. У грудні він успішно захистив пояс за версією WBC, зміцнивши свою домінуючу позицію у важкій вазі".

Також організація відзначила "глобальний вплив" українського чемпіона на світовий спорт.

Відзначили Україну і Британію: з ким Усик став найкращим у 2024-му за версією WBC

Фото: Олександр Усик (instagram.com/wbcboxing)

Серед боксерок нагороду отримала британська чемпіонка світу в напівлегкій вазі – Скай Ніколсон. 29-річна спортсменка в 2024-му не тільки здобула чемпіонський пояс WBC, а й встигла двічі його захистити в поєдинках з рейтинговими суперницями.

Ніколсон – бронзова призерка аматорського ЧС-2016 та чемпіонка Ігор Співдружності-2018. Брала участь в Олімпіаді-2020. А перейшовши в профі, здобула перемоги у всіх 12-ти проведених поєдинках, одного разу відправивши суперницю в нокаут.

Відзначили Україну і Британію: з ким Усик став найкращим у 2024-му за версією WBC

Фото: Скай Ніколсон (instagram.com/wbcboxing)

Раніше повідомили, що непереможний український боксер, який був у команді з Усиком і Ломаченком, відновлює кар'єру.

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Олександр Усик Бокс
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