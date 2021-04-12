Виды обоев и их особенности

Обои остаются наиболее распространенным типом отделки для стен и потолков. В отличие от покраски или других типов отделочных работ, их поклейка требует минимальной подготовки поверхности. С их помощью легко создать эксклюзивный интерьер или выполнить бюджетный косметический ремонт.
В то же время при выборе, нужно обязательно узнать, какие бывают обои, и речь здесь не о рисунке или текстуре, а о материалах. Именно состав определяет параметры и долговечность. Если вы еще не решили, какие обои выбрать, то ознакомьтесь с их описанием.
Ремонт в квартире редко делают чаще, чем раз в 3-10 лет. По этой причине человеку, не работающему в ремонтно-строительной сфере, сложно разобраться во всем многообразии обоев, которое представлено на рынке. Часто выбор приходится делать только исходя из внешних параметров. Увы, такой способ подбора зачастую приводит к несоответствию ожиданий и реальности. К самым распространенным на рынке относятся:
Начнем обзор с самых доступных и известных многим, бумажных.
Основное их преимущество перед другими — доступность. Благодаря невысокой стоимости обновлять внешний вид стен можно чаще. Они хорошо подходят для помещений с низкой интенсивностью эксплуатации, например:
Еще одним преимуществом выступает их натуральность. В составе нет вредных веществ, поэтому часто родители выбирают такой тип облицовки стен детских комнат. Использовать их для ванной, кухни или коридора, не рекомендуется. Бумага плохо переносит влагу, а также не поддается очистке.
Такие обои бывают двух типов в зависимости от количества слоев, симплекс и дуплекс. Первый тип наиболее доступный, но не отличается высоким качеством и не долговечен. Дуплекс более совершенны, могут иметь рельеф. При выборе важно обратить внимание на плотность, оптимальная — от 110 до 160 г/кв. м.
При их производстве используется синтетический материал — винил. Это вспененный поливинилхлорид, который и придает им влагостойкость, а также механическую прочность. Наносится винил всегда сверху, на лицевую часть. Состоят обои из нескольких слоев, в качестве основы используется целлюлоза или флизелин.
Помимо влагостойкости, они также обладают эластичностью, что делает такие обои хорошим выбором для оклейки стен в новостройках. Трещины, которые могут возникнуть в результате осадки дома, будут незаметны, а правильная поклейка позволит свести видимость стыков к минимуму.
Еще одним достоинством является их невосприимчивость к УФ-излучению. Они не выцветают. Хорошо маскируют незначительные неровности стен. К недостаткам относится низкая воздухопроводимость. Это может привести к образованию грибка, но только в условиях плохой вентиляции, постоянной влажности, отсутствия солнечного света и низкой температуры воздуха.
Усовершенствованные бумажные. В их состав добавляется флизелин. Это спрессованные, укрепленные специальным веществом тканевые и бумажные волокна. Хорошо пропускают воздух и при этом отличаются повышенной прочностью. На основу флизелиновых обоев не обязательно наносить клей, достаточно намазать им стену. Это существенно упрощает процесс. Благодаря плотности и составу, они не деформируются при пропитке. Это хороший вариант для самостоятельной оклейки.
Как и виниловые, они хорошо маскируют неровности и небольшие трещины. Относятся к пожаробезопасным, не горят и не выделяют вредных веществ.
Наиболее дорогостоящий тип обоев, которые изготавливают с применением тканей. Состоят из нескольких слоев. Основа, которая наклеивается на стену, выполняется из бумаги или флизелина. В качестве лицевого слоя применяются:
Могут использоваться искусственные тканевые волокна, что несколько удешевляет рулон.
Требуют бережного отношения, их не рекомендуется наклеивать в пыльных помещениях с интенсивной эксплуатацией. К преимуществам относится внешний вид, отсутствие вредных веществ в составе, шумо- и теплоизоляционные качества, возможность бесшовной облицовки. Нередко они пропитываются специальным противопожарным и противопылевым составом. Отлично подходят для зонирования пространства, ими не обязательно отделывать все свободные стены.
Довольно требовательны к условиям эксплуатации. Способны впитывать запахи и собирать пыль. По этой причине их не рекомендуется использовать на кухне. Состоят из нескольких слоев, а в качестве основы под поклейку применяется флизелин или бумага. Лицевая поверхность состоит из велюрового ворса, который может располагаться хаотично или выстраиваться в определенные узоры. Отлично пропускают воздух, под такими обоями не возникает плесень.
Среди основных достоинств выделяют:
Интересной чертой таких изделий является их способность переливаться при попадании на поверхность естественного или искусственного света.
Многие желают покрасить стены, но процесс их подготовки слишком сложен и дорогостоящ. Поэтому используется альтернативный вариант — обои под покраску. Состав их различается в зависимости от компании производителя и стоимости. Как правило, в него входит:
Ресурс перекрашивания составляет около 5-10 раз. На этот параметр важно обратить внимание еще до покупки. Изделия с большим ресурсом обойдутся дороже.
Важно! Изначальный цвет рулонов белый, синий, желтый и т. д. Поэтому нередко после оклейки их оставляют в нетронутом виде. Это ошибка, т. к. обои под покраску обязательно требуют последующей окраски. Только после окрашивания они приобретают прочность и износоустойчивость.
Чтобы улучшить эксплуатационные характеристики, рекомендуется внимательно подойти к выбору краски. Чем она лучше, тем красивее будет внешний вид и долговечнее использование. При покраске обязательно нужно придерживаться технологии согласно инструкции. Только так гарантируется хороший результат.
Для нанесения изображения используется широкоформатный принтер. Реже применяется технология офсетной печати. От типа краски во многом зависит качество печати, устойчивость к УФ-излучению, истиранию, а также безопасность. В качестве сюжетов чаще всего выбираются:
Благодаря безграничности тем, такие обои относятся к наиболее разнообразным. Применяются в дизайне квартир преимущественно на определенных участках, ими редко обклеивают все свободные стены.
Позволяют визуально расширить пространство, задать помещению определенную атмосферу. Широко используются для зонирования, акцентирования. Могут использоваться не только дома, но и в офисах, заведениях общественного питания, медучреждениях и школах.
В качестве основы и лицевого слоя может использоваться винил, флизелин, реже — бумага. Могут иметь определенную фактуру, например, песочную или в виду штукатурки.
В классическом понимании это не обои, а декоративное финишное покрытие. Используются не только для стен, но и для потолков. Характеристики обоев позволяют совмещать им качества сразу несколько отделочных материалов;
Преимуществом является простота нанесения, а также бесшовность. Они совершенно безопасны, в составе отсутствуют вредные вещества. Основой, в зависимости от производителя и типа, является:
Материал не горюч. Наиболее стойкими к УФ-излучению являются шелковые жидкие обои. Жидкие обои способны многие годы не изменять цвет и основные качества, но их стоимость наиболее высокая. Более доступной альтернативой выступают шелково-целлюлозные. К прочим достоинствам относятся:
Такие качества делают жидкие обои отличным выбором для жилых помещений.
Если необходимо временное решение или максимально бюджетный ремонт, например, в арендованной квартире, то можно остановить выбор на бумажных обоях.
Наиболее практичными вариантами, которые прослужат от 5 до 15 лет, станут виниловые и обои под покраску.
Флизелиновые и жидкие обои хорошо подходят в тех случаях, когда хочется выполнить работу самостоятельно и с минимальными усилиями. Они отлично маскируют дефекты поверхности и при этом отличаются доступной стоимостью. Подходят аллергикам, могут использоваться в детских комнатах. Также жидкие обои уместны, если в квартире есть маленький ребенок или домашние животные. Их легко ремонтировать.
Текстильные, велюровые и фотообои — это отличный дизайнерский ход. Если их грамотно применить, получится подчеркнуть достоинства помещения и создать определенную атмосферу.