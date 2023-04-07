Відсутність змін законодавства є головною перепоною запуску нових вітростанцій, - асоціація

Інвестори в зелену енергетику стикнулись з проблемою неможливості запустити в експлуатацію близько 150 МВт вітроенергетики, оскільки з боку держави не вносяться необхідні зміни в законодавство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Українську вітроенергетичну асоціацію (УВЕА) в Facebook .

"В Україні вже понад 150 МВт нових вітростанцій на півдні та заході держави, які готові генерувати електроенергію, але не можуть через відсутність необхідного правового поля", - кажуть в асоціації.

Згідно з повідомленням, мова йде про саме ті об’єкти, які були "заморожені" під час вторгнення рф і які інвестори попри всі ризики "розморозили" минулого року, щоб забезпечити виробництво чистої електроенергії для України в умовах пошкоджень енергетичних підприємств російськими окупантами.

"Головною перепоною для введення цих потужностей в експлуатацію і початку генерації електроенергії є те, що на законодавчому рівні в Україні за рік повномасштабного вторгнення рф не було продовжено дію зеленого тарифу та технічних умов", - підкреслюють інвестори.

Як зазначається, галузеві асоціації неодноразово звертались до Комітету з питань енергетики та ЖКХ ВР України, Міністерства енергетики України, Кабінету Міністрів України, Офісу Президента України щодо можливості побудови нових потужностей вітроенергетики під час війни, однак досі не отримали реальної та відчутної підтримки.

"На фоні заяв державних органів влади щодо потреби розвивати зелену енергетику та прискорити енергетичний перехід законодавче поле вже тривалий час залишається не сприятливим для залучення інвестицій у сектор відновлюваної енергетики і ми сподіваємося, що ця ситуація якнайшвидше зміниться", - підсумували інвестори.

Раніше повідомлялося, що Міненерго завдячує галузі зеленої енергетики за нормалізацію енергозабезпечення Одеської та Житомирської областей в опалювальний період та під час відключень.

Водночас рівень недоплати підприємствам зеленої енергетики України за 2022 рік складає 50%, з початку 2023 року - близько 35%.