Відсутність податкового тиску: названо умови, які дозволять гральному бізнесу залучити більше інвестицій

Податкові надходження від грального бізнесу України за третій квартал 2023 року сягнули 3,67 млрд грн. Сектор має всі шанси стати важливою складовою економіки, якщо держава не задавить його новими податками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на статтю "Фокуса".

"Гральний бізнес дає розвиток ІТ, маркетингу та фінансовим послугам. "Наземному" ігорному бізнесу, для того, щоб бути на рівні хоча б середніх світових стандартів, потрібно вкладатися у будівництво, ремонти, дизайн інтер'єрів, створення фірмового одягу, якісну підготовку персоналу, брати участь у розвитку курортної та транспортної інфраструктури", - йдеться в статті.

Така система створює навколо успішних суб'єктів грального бізнесу чимале коло суміжників, які, своєю чергою, теж будуть рентабельними, платитимуть податки і облаштовуватимуть нові робочі місця.

"Що вкрай потрібно після війни, коли програми захисту українських біженців у Європі будуть поступово згортатися і люди масово поїдуть додому", - йдеться в статті.

Наприклад у США, за даними американської гральної асоціації (AGA), азартні ігри у 2022 році принесли в економіку країни $328,6 млрд. З них лише $52,7 млрд - прямі податкові відрахування до федерального бюджету, бюджетів штатів та місцевих органів влади.

В аналітиці також зазначається, що в Україні давно існує хибний підхід до оподаткування таких секторів як гральний бізнес.

"Давно процвітає хибний підхід з боку відповідальних за економіку - я свою "гуску общипав", особистий KPI виконав, попіарився на цьому, а який загальний в масштабах економіки й довготерміновий ефект (а не вузькоспеціалізований та короткочасний), мене не бентежить. Чому б не почати запроваджувати комплексний перспективний підхід, з врахуванням ефекту для різних пов’язаних між собою галузей, з грального бізнесу?" - резюмується статті.