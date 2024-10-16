Відсутність муніципальної статистики призводить до непрозорості в роботі місцевого самоврядування, - Шуляк

В Україні хочуть створити Центр місцевої статистики як незалежний орган, щоб запровадити систему ефективного збору та аналізу даних на місцевому рівні. Відсутність якісної статистики призводить до непрозорості діяльності місцевої влади, низької інвестиційної привабливості громад, а також неефективних управлінських рішень і нераціонального використання ресурсів.

Про це заявила голова комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її виступ.

За її словами, як на місцевому, так і на центральному рівні, питання якісної статистики та верифікованих даних залишається критичним. Програма "єВідновлення" - один із небагатьох прикладів якісної верифікації даних, де вдалося вдало поєднати цифрові рішення із роботою місцевих комісій у співпраці з громадським сектором. Але цей приклад швидше виняток із правила.

"Як свідчать дані, підготовлені USAID, сьогодні у 64,5% громад немає якісної статистики. В порівнянні з даними, які ми маємо з областей і районів, розрив колосальний. Так, на рівні 24 областей ми маємо 1109 показників, на рівні 136 районів - 94 показники, а от на рівні 1469 громад - усього 23 показники. Це призводить до того, що кожна громада формує свої набори даних з різних джерел, що суттєво ускладнює їх використання", - зазначила Шуляк.

За її словами, також вкрай негативним є нестача офіційної статистики та розбіжність даних із різних джерел, а також відсутність уніфікованих форм обліку і обмеження доступу до адміністративних даних через конфіденційність. Крім цього, надзвичайно критичною є відсутність єдиної інформаційної системи місцевої статистики.

Вона додала, що відсутність місцевої статистики сприяє неефективним управлінські рішення, нераціональному використанню ресурсів, непрозорості діяльності місцевої влади, низькій інвестиційній привабливості громад, труднощам у плануванні розвитку територій.

Натомість, поява системи місцевої статистики буде сприяти адміністративно-територіальна реформі, забезпеченню сталого розвитку в умовах невизначеності, ефективному розподілу ресурсів для більш якісного відновлення України та інтеграції системи статистики ЄС.

Шуляк також повідомила, що днями в Україні презентували Концепцію екосистеми місцевої статистики, яка спрямована на подолання цієї диспропорції та адаптацію статистичної системи до нових адміністративно-територіальних реалій.

"Ключові елементи екосистеми - законодавча база, система управління якістю даних, єдина методологія, стандартизовані процеси збору та обробки даних та інтегрована інформаційна система", - розповіла парламентарка.

Вона наголосила, що інноваційними особливостями місцевої статистики став акцент на використанні адміністративних даних та публічних реєстрів, створення Центру місцевої статистики як незалежного органу, використання геопросторових даних та ГІС-технологій, впровадження стандартів ISO 371XX для оцінки сталого розвитку громад, а також інтеграція з європейською статистичною системою.

Шуляк нагадала, що в Україні слід створити нову законодавчу рамку щодо муніципальної статистики - без якісних статистичних даних, зібраних і опрацьованих згідно із загальноприйнятими принципами світової та європейської статистичної практики, не вдасться реалізувати жодну стратегію розвитку громади і програму комплексного відновлення, а також буде неможливим сталий розвиток українських громад та євроінтеграційні кроки.