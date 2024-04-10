Відсутність масових відключень світла не означає відсутності проблем в енергосистемі, - експерт
Внаслідок останніх обстрілів, енергетична система зазнала небачених втрат і на відновлення деяких енергетичних об’єктів треба буде декілька років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.
"Втрати реально небачені для енергосистеми. Ворог змінив тактику ударів завдаючи більших руйнувань ніж в зиму 2022-2023", - написав він.
Прокіп розповів, що відновлення лише ДніпроГЕС потребуватиме двох років. Водночас ДТЕК втратив 80% потужностей і оцінює необхідні ремонти в 230 млн доларів, що майже вдвічі більше, ніж за підсумками зими 2022-2023 років, коли удари по енергетиці були регулярними.
Також була повністю зруйнована Зміївська ТЕС Центренерго, а у Харкові зруйновано практично усю критичну інфраструктуру.
"Відсутність видимих проблем (відключень) у більшості регіонів не означає відсутності проблем у енергосистемі. Саме сонячні електростанції удень та імпорт пообіді дають можливість уникати обмежень електропостачання у більшості регіонів країни сьогодні", - пояснив він.
Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що внаслідок останніх атак по енергетичній системі найбільших руйнувань зазнали теплова та гідрогенерація.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.