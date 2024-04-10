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Відсутність масових відключень світла не означає відсутності проблем в енергосистемі, - експерт

Середа 10 квітня 2024 14:58
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Відсутність масових відключень світла не означає відсутності проблем в енергосистемі, - експерт Фото: відсутність масових відключень світла не означає відсутності проблем в енергосистемі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Внаслідок останніх обстрілів, енергетична система зазнала небачених втрат і на відновлення деяких енергетичних об’єктів треба буде декілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика Українського інституту майбутнього Андріана Прокіпа.

"Втрати реально небачені для енергосистеми. Ворог змінив тактику ударів завдаючи більших руйнувань ніж в зиму 2022-2023", - написав він.

Прокіп розповів, що відновлення лише ДніпроГЕС потребуватиме двох років. Водночас ДТЕК втратив 80% потужностей і оцінює необхідні ремонти в 230 млн доларів, що майже вдвічі більше, ніж за підсумками зими 2022-2023 років, коли удари по енергетиці були регулярними.

Також була повністю зруйнована Зміївська ТЕС Центренерго, а у Харкові зруйновано практично усю критичну інфраструктуру.

"Відсутність видимих проблем (відключень) у більшості регіонів не означає відсутності проблем у енергосистемі. Саме сонячні електростанції удень та імпорт пообіді дають можливість уникати обмежень електропостачання у більшості регіонів країни сьогодні", - пояснив він.

Раніше голова "Укренерго" Володимир Кудрицький заявляв, що внаслідок останніх атак по енергетичній системі найбільших руйнувань зазнали теплова та гідрогенерація.

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