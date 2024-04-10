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Отсутствие массовых отключений света не означает отсутствия проблем в энергосистеме, - эксперт

Среда 10 апреля 2024 14:58
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Отсутствие массовых отключений света не означает отсутствия проблем в энергосистеме, - эксперт Фото: отсутствие массовых отключений света не означает отсутствия проблем в энергосистеме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

В результате последних обстрелов, энергетическая система понесла невиданные потери и на восстановление некоторых энергетических объектов потребуется несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа.

"Потери реально невидимы для энергосистемы. Враг изменил тактику ударов нанося большие разрушения, чем в зиму 2022-2023", - написал он.

Прокоп рассказал, что восстановление только ДнепроГЭС потребует двух лет. В то же время, ДТЭК потерял 80% мощностей и оценивает необходимые ремонты в 230 млн долларов, что почти вдвое больше, чем по итогам зимы 2022-2023 годов, когда удары по энергетике были регулярными.

Также была полностью разрушена Змиевская ТЭС Центрэнерго, а в Харькове разрушена практически вся критическая инфраструктура.

"Отсутствие видимых проблем (отключений) в большинстве регионов не означает отсутствия проблем в энергосистеме. Именно солнечные электростанции днем и импорт после обеда дают возможность избегать ограничений электроснабжения в большинстве регионов страны сегодня", - пояснил он.

Ранее глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявлял, что в результате последних атак по энергетической системе наибольшие разрушения получили тепловую и гидрогенерацию.

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