Відстрочку від мобілізації можна буде оформити онлайн: коли та кому доступно
На початку листопада 2024 року у застосунку "Резерв+" планують запустити три форми відстрочок.
Про це РБК-Україна повідомляє із посиланням на заяву заступниці міністра оборони з питань цифровізації Катерини Черногоренко у ході пресконференції на IT Arena 2024.
За словами заступниці міністра нововведення має спростити процес отримання документів про відстрочку – зайвий раз не доведеться приходити до територіального центру комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) й писати заяву. Така можливість буде доступною для студентів денної форми навчання, людей з інвалідністю та багатодітних батьків.
Катерина Чорногоренко зазначає, що для того, аби новведення запрацювали, потрібно внести зміни до нормативної бази. Також мають бути технологічно готові власники реєстрів, із яких запитують дані.
Наприклад, якщо студент звернеться за відстрочкою, то робиться запит до реєстрів Міністерства освіти і науки, й лише після того, як утримувач реєстру надасть дозвіл, можна буде отримати інформацію.
Раніше РБК-Україна розповідало, що чоловіки, які мають право на відстрочку, повинні самостійно подати заяву до ТЦК та СП. Надіслати папери поштою або через уповноважену особу не можна.
Також ми писали, коли багатодітному батьку можуть відмовити і наданні відстрочки. Багатодітні батьки мають право на відстрочку, якщо неповнолітні діти перебувають на їхньому утриманні. Однак трапляються ситуації, коли чоловікам відмовляють.
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