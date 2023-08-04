Відсторонення чиновників ДСНС та нові санкції проти Білорусі: новини за 3 серпня

Війна Росії проти України: останні новини

На підльоті до Києва сили ППО знищили всі ворожі безпілотники, які запустила РФ. Йдеться про майже 15 дронів типу "Шахед". На щастя, руйнувань та жертв немає.

Аналітики ISW зазначають, що Кремль намагається стримати паніку у Росії через вибухи в окупованому Криму.

Чотири ворожі ДРГ знешкодили за липень на півночі України

За словами командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва, це сталося на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей. Знешкодили російські ДРГ прикордонники, підрозділи Сил оборони, ССО, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа".

Нацгвардійці на Мелітопольському напрямку просунулись 650 м в глиб оборони окупантів

Про це повідомив заступник директора департаменту планування застосування ГУ Нацгвардії полковник Микола Уршалович. Також в ході наступальних дій північно-східніше населеного пункту Роботине нацгвардійці захопили та успішно евакуювали російську БМП-3.

Зеленський: Росія запустила по Україні щонайменше 1961 "Шахед"

Президент Володимир Зеленський заявив, що значну кількість ворожих безпілотників вдалось збити силам ППО.

"На жаль, не всі. Ми працюємо, щоб збивати більше: щоб максимум збивати. Працюємо, щоб було більше систем ППО", - сказав Зеленський.

Росія запустила по Україні отримані за газові борги наприкінці 90-х ракети

Росія запустила по території України крилаті ракети Х-55, отримані Москвою в межах угоди між Кабміном і урядом РФ в 1999 році в обмін на погашення заборгованості за спожитий російський газ.

У розпорядженні журналістів опинився текст угоди та список номерів переданих Росії наприкінці 90-х ракет. Звіривши їх з номерами Х-55, якими РФ почала обстрілювати Україну в останні два роки було виявлено, що мінімум десяток з них було збито українською ППО, а частина влучила в житлові будинки.

Прокурор МКС може видати нові ордери на арешт Путіна та вищого керівництва Росії

Голова МКС Пьотр Гофманський не виключає, що Міжнародний кримінальний суд може видати нові ордера на арешт диктатора та його посіпак, але все залежить від дій прокурора.

"Голос Америки" повідомляє, що однією зі справ, які могли б призвести до нових ордерів на арешт Путіна та вищого керівництва РФ, є справа воєнних злочинів ПВК "Вагнера".

Загибель керівництва МВС в Броварах: є перші підозрювані

ДБР повідомило про підозру п'ятьом посадовцям ДСНС, через дії яких 18 січня цього року в авіакатастрофі загинуло керівництво Міністерства внутрішніх справ.

За даними слідчих, вони порушили правила безпеки польотів гелікоптера.

Під час підготовки до польоту командиру екіпажу не повідомили про вкрай несприятливі погодні умови над містом Бровари. Сам екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеоумовах та необхідних сертифікатів.

Авіакатастрофа у Броварах. ДСНС відсторонить посадовців, які отримали підозри

"На сьогодні ДСНС, у порядку, визначеному законодавством, вживає заходів щодо відсторонення від виконання посадових обов'язків осіб, яким ДБР оголосило підозру", - йдеться у повідомленні.

НАБУ і САП завершили розслідування проти Деркача

Слідство встановило, що колишній нардеп Андрій Деркач упродовж 2019-2022 років одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Гроші він відпрацьовував, дискредитуючи Україну на міжнародній арені, зокрема в США.

ЄС ввів нові санкції проти Білорусі

Рада ЄС погодила нові обмежувальні заходи проти Білорусі у зв'язку з її підтримкою російської агресії проти України. Нові заходи допоможуть забезпечити неможливість обходу російських санкцій через Білорусь.

Також санкціями запроваджується заборона на експорт до Білорусі товарів і технологій, що сприяють військовому вдосконаленню країни. Зокрема, йдеться про вогнепальну зброю та боєприпаси.

США ввели санкції проти Російської академії наук

Мінфін Сполучених Штатів ввів санкції проти Російської академії наук та її структур. У списку опинився і Казанський науковий центр РАН.

Окрім нього до санкційного списку потрапили Інститут загальної фізики імені А.М. Прохорова Інститут фізики твердого тіла імені Ю.А. Осип'яна.

У Польщі заявили, що можуть подовжити заборону на ввезення української агропродукції й без ЄС

Міністр сільського господарства та розвитку Польщі Роберт Телус заявив, що він не бачить змістовних аргументів у тому, що Єврокомісія вирішила не продовжувати тимчасову заборону на ввезення до Польщі та інших сусідок України. Однак він вважає, що таке рішення схоже на спроби нашкодити уряду Польщі.