Відсоток збиття не змінився. Ігнат пояснив, чому сьогодні вдалося знищити лише 18 ракет

Попри те, що під час атаки 8 січня по Україні вдалося збити 18 ракет, відсоток збиття залишається тим же. У той же час РФ зменшує кількість цілей під час кожного нового обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву полковника, речника Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрія Ігната під час телемарафону.

"Велика кількість була балістичних ракет, такі цілі можна збивати лише засобами, які можуть це робити, такі як Patriot. Тому такий результат сьогодні, тому що багато кажуть що не надто високий відсоток збиття. Відсоток залишається як і був", - пояснив він.

За словами Ігната, звісно, Х-101 хотілось і більше збити, але 18 з 24 теж непоганий результат, враховуючи таку кількість засобів повітряного нападу.

"Бачите, меншають атаки. Те, що було 29 грудня - 158 засобів повітряного нападу, потім було 134, зараз маємо 59", - констатував спікер.

Обстріл України

Російські війська вночі та вранці 8 січня атакували Україну дронами-камікадзе та ракетами. Зокрема, для атаки РФ використала 59 ракет різних типів. 26 ворожих цілей вдалося збити, зокрема 18 із них - ракети.

Зокрема, удар припав на Дніпропетровську область - Кривий Ріг, район і Новомосковськ, Харківську область – Харків та Зміїв, Хмельницьку область та Запоріжжя, Одеську область, яку ворог атакував дронами. За останніми даними, через ранкову ракетну атаку 34 людини отримали поранення, ще четверо загинули.