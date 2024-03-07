"Відсіч" продовжує навчання з бойового застосування дронів за сприяння Favbet

Спеціалісти центру працюють з різними підрозділами ЗСУ, а програму підготовки адаптують під реальні потреби бійців на передовій.

У лютому за сприяння Favbet команда "Відсічі" провела для учнів центру новий курс, присвячений бойовому забезпеченню роботи підрозділів з використанням БпЛА різних типів.

Слухачі курсу опановують основи використання БпЛА та специфіку їх бойового застосування.

Зокрема, технічні особливості застосування різних комплексів, засоби комунікації та безпеку застосування на полі бою, тактичні прийоми при використанні БпЛА.

А також тактику прикриття роботи, маскування та фортифікацію, топографію і гаджети на полі бою, ведення повітряної розвідки та організацію взаємодії підрозділів ЗСУ на полі бою та в тилу.

"Також на прохання бійців ми провели невеликий тренінг з психологічною складовою. Люди дійсно мають велику втому та проблеми в родинах. На жаль, не всі витримують такого тиску. Підготовка пройшла з максимальним ефектом, хлопці задоволені, що для нас є величезною нагородою", - поділилися представники ГС "Відсіч".

Партнерство Favbet та ГС "Відсіч" - частина системних зусиль групи компаній Favbet та благодійного фонду Favbet Foundation з підтримки української армії.

На сьогодні загальна сума допомоги Силам оборони України вже складає більш як 300 млн грн. За сприяння компанії та фонду ЗСУ та загалом Сили оборони отримали понад 280 автівок і більш ніж 650 дронів різного типу.