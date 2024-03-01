Відродження заводу та мінеральна вода природного походження: історія створення Аqua Миргород

Ще за радянських часів завод Аqua Миргород був відомий, але не як завод із виробництва мінеральних вод, а як масштабне виробництво гірчиці. Проте у 90-х лінії було закрито, а сам завод законсервовано до 2023 року.

Минулоріч, отримавши нового власника завод, Аqua Миргород почав функціонувати. Повномасштабне вторгнення внесло свої корективи у плани відновлення заводу і основною продукцією на момент створення стала питна вода, яка видобувається зі свердловини в центральній частині Дніпровсько-Донецької западини. На некомерційній основі Аqua Миргород співпрацював із фондами, військовими частинами та урядовими організаціями, забезпечуючи їх питною водою.

Питна вода Аqua Миргород доставлялась в міста та області, які найбільше постраждали від російських атак і де доступ до неї був обмежений. Зокрема, воду завозили вантажівками в деокупований Херсон, розповів Олег Міщенко, український підприємець та бізнесмен, який є акціонером венчурного фонду "Феномен", який володіє ТОВ "Аqua Миргород".

Олег Міщенко, бізнесмен, акціонер АТ "ЗНВКІФ "Феномен" (фото: прес-служба)

Виробництво та потужності зараз

Потужності заводу Aqua Миргород на 95% складаються з обладнання, виготовленого в Україні. Локалізація була одним із першочергових пріоритетів при реконструкції. Так, наприклад, преформи пляшок приїжджають із Дніпра, апарат видуву — з Чернігова, етикетки замовляються з Прилук, а сама лінія виготовлена в Білій Церкві.

Проте є й імпортована продукція. Це робиться насамперед з екологічних міркувань. Одна із екологічних особливостей виробництва — це швейцарські кришечки, виготовлені зі спеціальних матеріалів, що зменшують ризик забруднення довкілля.

"У планах на 2024-2025 рік модернізувати виробництво Аqua Миргород та збільшити його потужності. Це додасть кількість робочих місць та обсяг податків до бюджету, та буде підтримкою економіки України, що так необхідна сьогодні", – зазначив Олег Міщенко.

Так, зʼявиться новий склад для зберігання води, офісні приміщення, виробничий цех із новою лінією та розширений відділ водопідготовки.

Крім нових виробничих потужностей, на території заводу зʼявиться галерея картин, створених штучним інтелектом. Натхненням для створення полотен стануть біографії та роботи українських письменників Миколи Гоголя, Панаса Мирного, Івана Котляревського, життя та творчість яких тісно пов'язані з Полтавською областю.

На території заводу є одна із найглибших в Україні свердловин, яка варта окремої уваги. Її глибина — 695 метрів, і саме з неї видобувається мінеральна природна лікувально-столова хлоридна натрієва вода Aqua Миргород DETOX.

Вода Aqua Миргород DETOX — наразі основний продукт заводу. На відміну від штучно збагачених мінералами вод, Aqua Миргород DETOX має природне походження, що робить її чудовим вибором для підтримки здоров’я.

Мінерали та мікроелементи Aqua Миргород Detox легше засвоюються організмом, сприяють відновленню водного та мінерального балансу. Ця вода може допомогти в ефективному виведенні токсинів з організму, покращенні функцій травлення та нормалізації діурезу.

У найближчому майбутньому компанія розширить асортимент продукції. Крім детокс-лінійки завод виготовлятиме вітамінізовані води, кожна з яких матиме своє призначення для позитивного впливу на здоров'я людини. Одна із таких вод буде D3. Команда Aqua Миргород перша в Україні, хто зміг знайти рішення синтезу води із вітаміном D3.