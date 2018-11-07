"Відродження" призывает Совет Европы принять меры для выполнения Украиной решений ЕСПЧ по чернобыльцам

Фото: Владимир Пилипенко (vidrodzhennya.org.ua)

В Совет Европы уже направлено соответствующее обращение

Представители общественных организаций чернобыльцев и председатель политсовета Партии "Відродження" Владимир Пилипенко обратились в Совет Европы с просьбой защитить права ликвидаторов аварии на ЧАЭС в Украине. Соответствующее обращение на имя председателя комитета министров Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич стороны подписали во время рабочей встречи в Верховной раде, передает пресс-служба политсилы.

В обращении Совет Европы просят принять меры для обеспечения выполнения Украиной решений Европейского суда по правам человека относительно чернобыльцев.

В частности, отмечается, что на протяжении многих лет соответствующие решения ЕСПЧ не выполняются. Таким образом, нарушаются положения Европейской Конвенции о защите прав человека, в частности, статья 46.

Речь идет о делах "Хворостяной и другие против Украины" (Заявление №54552 / 09 и 249 других заявлений) от 25.07.2013 г. и "Бурмич против Украины" (Заявление №46852 / 13 и другие) от 12.10.2017 г.

В этих делах ЕСПЧ постановил, что государство-ответчик должно выполнить решения национальных судов, принятые в пользу заявителей.

"Украина систематически не выполняет решения ЕСПЧ в части выплат компенсаций ликвидаторам, а также не меняет свое законодательство по требованию ЕСПЧ. Письмо, которое мы сегодня подписали, готовили юристы Партии "Відродження" совместно с представителями чернобыльских организаций. Оно будет отправлено по электронной почте в офис Совета Европы. И мы считаем, что на следующем заседании комитета министров Совета Европы, которое состоится в декабре и будет посвящено выполнению или невыполнению решений ЕСПЧ, его примут во внимание. И к украинской власти, которая систематически не слышит чернобыльцев, обратится уже Совет Европы для того, чтобы эти вопросы были урегулированы именно в пользу пострадавших от аварии на ЧАЭС", – отметил Владимир Пилипенко.

Он также сообщил, что Украина рискует наткнуться на санкции.

"Очень не хотел бы, чтобы в отношении государства были применены санкции. Мы надеемся, что власть все же услышит чернобыльцев, ликвидаторов и выполнит обязательства, которые взяла на себя, когда Украина стала членом Совета Европы. Представители всех чернобыльских организаций настроены очень серьезно, они готовы ехать в Страсбург и там пикетировать Совет Европы для того, чтобы заставить украинскую власть выполнять решение Европейского суда по правам человека", – добавил Пилипенко.

Как отметил председатель ОО "Харьковская областная организация всеукраинской общественной организации инвалидов "Союз.Чернобыль.Украина" Анатолий Винник, на протяжении многих лет более 10 тысяч заявителей-чернобыльцев ждут выполнения Украиной решений ЕСПЧ в свою пользу.

"Европейский суд признал, что требования чернобыльцев справедливы. Но прошло уже 7 лет, а решения судов не выполняются. Возможно, под давлением Совета Европы украинская власть наконец положительно решит этот вопрос", – подытожил Винник.