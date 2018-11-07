"Відродження" закликає Раду Європи вжити заходів для виконання Україною рішень ЄСПЛ по чорнобильцям

Фото: Володимир Пилипенко (vidrodzhennya.org.ua)

У Раду Європи вже направлено відповідне звернення

Представники громадських організацій чорнобильців і голова політради Партії "Відродження" Володимир Пилипенко звернулися до Ради Європи з проханням захистити права ліквідаторів аварії на ЧАЕС в Україні. Відповідне звернення на ім'я голови комітету міністрів Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич сторони підписали під час робочої зустрічі у Верховній раді, передає прес-служба політсили.

У зверненні Раду Європи просять вжити заходів для забезпечення виконання Україною рішень Європейського суду з прав людини щодо чорнобильців.

Зокрема, зазначається, що протягом багатьох років відповідні рішення ЄСПЛ не виконуються. Таким чином, порушуються положення Європейської Конвенції про захист прав людини, зокрема, стаття 46.

Йдеться про справи "Хворостяний та інші проти України" (Заява №54552 / 09 та 249 інших заяв) від 25.07.2013 р. і "Бурмич проти України" (Заява №46852 / 13 і інші) від 12.10.2017 р.

У цих справах ЄСПЛ постановив, що держава-відповідач має виконати рішення національних судів, прийняті на користь заявників.

"Україна систематично не виконує рішення ЄСПЛ у частині виплат компенсацій ліквідаторам, а також не змінює своє законодавство на вимогу ЄСПЛ. Лист, який ми сьогодні підписали, готували юристи Партії "Відродження" спільно з представниками чорнобильських організацій. Він буде надісланий електронною поштою до офісу Ради Європи. І ми вважаємо, що на наступному засіданні комітету міністрів Ради Європи, яке відбудеться в грудні і буде присвячено виконання чи невиконання рішень ЄСПЛ, його візьмуть до уваги. І до української влади, яка систематично не чує чорнобильців, звернеться вже Рада Європи для того, щоб ці питання були врегульовані саме на користь постраждалих від аварії на ЧАЕС", – зазначив Володимир Пилипенко.

Він також повідомив, що Україна ризикує наткнутися на санкції.

"Дуже не хотів би, щоб у відношенні держави були застосовані санкції. Ми сподіваємося, що влада все таки почує чорнобильців, ліквідаторів і виконає зобов'язання, які взяла на себе, коли Україна стала членом Ради Європи. Представники всіх чорнобильських організацій налаштовані дуже серйозно, вони готові їхати до Страсбурга, і там пікетувати Раду Європи для того, щоб змусити українську владу виконувати рішення Європейського суду з прав людини", – додав Пилипенко.

Як зазначив голова ГО "Харківська обласна організація всеукраїнської громадської організації інвалідів "Союз.Чорнобиль.Україна" Анатолій Вінник, протягом багатьох років понад 10 тисяч заявників-чорнобильців чекають виконання Україною рішень ЄСПЛ в свою користь.

"Європейський суд визнав, що вимоги чорнобильців справедливі. Але пройшло вже 7 років, а рішення судів не виконуються. Можливо, під тиском Ради Європи українська влада нарешті позитивно вирішить це питання", – підсумував Вінник.