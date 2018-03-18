В "Відродженні" призвали чернобыльцев объединиться ради восстановления своих соцправ

Первый заместитель председателя партии "Відродження" Владимир Пилипенко призвал чернобыльцев из всех организаций объединиться ради борьбы за восстановление социальных прав. Об этом Владимир Пилипенко заявил во время встречи с представителями чернобыльских организаций в Черкассах 17 марта, передает пресс-служба партии на официальном сайте.

Как отмечается, в мероприятии приняли участие около 300 ликвидаторов и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пилипенко представил законопроект №6292 о восстановлении социальных гарантий для пострадавших от аварии на ЧАЭС, который "Відродження" разработало совместно с чернобыльцами.

Он также сообщил, что в ближайшие недели политическая сила подготовит иск к Кабинету министров по поводу перерасчета пенсий военнослужащим, принимавшим участие в ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

"Мы провели большую работу с юристами. Статья 59 закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", определяющая порядок получения пенсий военнослужащими-участниками ликвидации аварии на ЧАЭС, распространяется на всех военнослужащих, а не только на тех, кто проходил на тот момент срочную службу. До конца следующей недели мы разработаем иск о перерасчете пенсий, с которым вам нужно будет обратиться в Пенсионный фонд, чтобы правильно применить эти положения закона", – предложил Пилипенко.

Он добавил, что в случае, если Пенсионный фонд откажется провести перерасчет, ликвидаторы могут обращаться в суд, а "Відродження" готово оказать им в этом юридическую поддержку.

"Я знаю, что Пенсионный фонд будет отказывать. Очевидно, есть соответствующее указание министра. Но на основании отказа все военнослужащие-участники ликвидации вправе обратиться в окружные суды. Такое исковое заявление мы тоже готовим, работа над ним будет завершена к концу следующей недели. Мы разместим его на сайте партии "Відродження", а также передадим в чернобыльские организации. И все смогут им воспользоваться", – сообщил Пилипенко.

Он также пригласил представителей чернобыльских организаций принять участие в круглом столе в Верховной раде, который "Відродження" планирует организовать для обсуждения законопроекта №6292 – о восстановлении социальных гарантий чернобыльцам.

"У меня есть идея организовать в Верховной раде круглый стол, на который пригласить представителей всех чернобыльских организаций, так как проблемы у всех одинаковые. Пригласить также народных депутатов от всех фракций, министра соцполитики Андрея Реву, премьер-министра Владимира Гройсмана, председателя Верховной рады, провести прямую трансляцию круглого стола на всю Украину. Я думаю, что там должен прозвучать ответ, почему не выносится на голосование в сессионный зал законопроект №6292", – сказал первый заместитель председателя партии.

Фото: встреча с представителями чернобыльских организаций в Черкассах 17 марта (vidrodzhennya.org.ua)

Как отметил председатель Каневской межрайонной ОО инвалидов "Союз Чернобыль Украины" Александр Демиденко, борьба за восстановление прав ликвидаторов будет эффективной, если организации, занимающиеся защитой прав чернобыльцев, объединят усилия. Он отметил, что сейчас правительство и Пенсионный фонд отказываются выполнять решения судов, удовлетворяющих индивидуальные иски ликвидаторов.

"Бывает, что кто-то самостоятельно выигрывает суды, я сам лично добился решения в свою пользу: Апелляционный суд присудил мне пенсию. И что? Пенсия выплачивалась только три месяца. То есть удостоверение инвалида войны-ликвидатора действует пожизненно, а пенсия, оказывается, "пожизненная" лишь на три месяца. Поэтому от нашего объединения многое зависит. Если мы будем действовать разрозненно – никогда ничего не получим", – сказал Демиденко.