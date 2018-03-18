У "Відродженні" закликали чорнобильців об'єднатися заради відновлення своїх соцправ

Перший заступник голови партії "Відродження" Володимир Пилипенко закликав чорнобильців з усіх організацій об'єднатися заради боротьби за відновлення соціальних прав. Про це Володимир Пилипенко заявив під час зустрічі з представниками чорнобильських організацій в Черкасах 17 березня, передає прес-служба партії на офіційному сайті.

Як зазначається, у заході взяли участь близько 300 ліквідаторів та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пилипенко представив законопроект №6292 про відновлення соціальних гарантій для постраждалих від аварії на ЧАЕС, який "Відродження" розробило спільно з чорнобильцями.

Він також повідомив, що в найближчі тижні політична сила підготує позов до Кабінету міністрів з приводу перерахунку пенсій військовослужбовцям, які брали участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

"Ми провели велику роботу з юристами. Стаття 59 закону україни "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", визначає порядок отримання пенсій військовослужбовцями-учасниками ліквідації аварії на ЧАЕС, поширюється на всіх військовослужбовців, а не тільки на тих, хто проходив на той момент строкову службу. До кінця наступного тижня ми розробимо позов про перерахунок пенсій, з яким вам потрібно буде звернутися в Пенсійний фонд, щоб правильно застосувати ці положення закону", – запропонував Пилипенко.

Він додав, що у разі якщо Пенсійний фонд відмовиться провести перерахунок, ліквідатори можуть звертатися в суд, а "Відродження" готове надати їм у цьому юридичну підтримку.

"Я знаю, що Пенсійний фонд буде відмовляти. Очевидно, є відповідна вказівка міністра. Але на підставі відмови усі військовослужбовці-учасники ліквідації має право звернутися до окружних судів. Таку позовну заяву ми теж готуємо, робота над нею буде завершена до кінця наступного тижня. Ми розмістимо її на сайті партії "Відродження", а також передамо в чорнобильські організації. І всі зможуть нею скористатися", – повідомив Пилипенко.

Він також запросив представників чорнобильських організацій взяти участь у круглому столі у Верховній раді, який "Відродження" планує організувати для обговорення законопроекту №6292 – про відновлення соціальних гарантій чорнобильцям.

"У мене є ідея організувати у Верховній раді круглий стіл, на який запросити представників всіх чорнобильських організацій, так як проблеми у всіх однакові. Запросити народних депутатів від усіх фракцій, міністра соцполітики Андрія Реву, прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, голови Верховної ради, провести пряму трансляцію круглого столу на всю Україну. Я думаю, що там має прозвучати відповідь, чому не виноситься на голосування до сесійної зали законопроект №6292", – сказав перший заступник голови партії.

Фото: зустріч з представниками чорнобильських організацій в Черкасах 17 березня (vidrodzhennya.org.ua)

Як зазначив голова Канівської міжрайонної ВО інвалідів "Союз Чорнобиль України" Олександр Демиденко, боротьба за відновлення прав ліквідаторів буде ефективною, якщо організації, що займаються захистом прав чорнобильців, об'єднають зусилля. Він зазначив, що зараз уряд і Пенсійний фонд відмовляються виконувати рішення судів, які задовольняють індивідуальні позови ліквідаторів.

"Буває, що хтось самостійно виграє суди, я сам особисто домігся рішення на свою користь: Апеляційний суд присудив мені пенсію. І що? Пенсія виплачувалася лише три місяці. Тобто посвідчення інваліда війни-ліквідатора діє довічно, а пенсія, виявляється, "довічна" лише на три місяці. Тому від нашого об'єднання багато залежить. Якщо ми будемо діяти розрізнено – ніколи нічого не отримаємо", – сказав Демиденко.