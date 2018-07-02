В "Відродженні" предложили повысить штрафы за незаконную перевозку товаров

Также Бондарь предлагает ввести альтернативную санкцию в виде 100-процентного штрафа

Депутатская группа "Партия "Відродження" предлагает повысить штрафы за перевозку контрабанды, а также ввести альтернативную санкцию – 100% штраф с возможностью растаможить товары после уплаты всех необходимых платежей. С таким предложением на заседании Согласительного совета руководителей фракций Верховной рады 2 июля выступил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает пресс-служба политсилы.

В частности, он отметил, что предложенные правительством подходы для борьбы с контрабандистами – такие как приобщение к процессу досмотра грузов на таможнях полицейских, а также возврат к уголовной ответственности за незаконную перевозку товаров – не будут эффективными.

"Уже третий раз за три года объявляют борьбу с контрабандой. Я поддерживаю инициативу министра внутренних дел завести полицию на границы. Но хочу уверенно и профессионально заявить, что это не поможет ситуации, потому что в борьбе с контрабандой должна быть задействована интеллектуальная составляющая. Сегодня ГФС фактически погубили Таможенную службу, потеряли систему обмена данными с соседними странами: о машинах, пересекающих границу, о номерных знаках, о кодах товаров, о таможенной стоимости. По сути, этими процессами сейчас руководит департамент "К" СБУ", – заявил Бондарь.

Он добавил, что для эффективной борьбы с контрабандой необходимо развивать аналитическую составляющую работы таможни.

"Должна быть создана система анализа рисков, должны работать специалисты, способные анализировать, какие товары, в каких сферах, на каких таможнях, по какой таможенной стоимости растамаживаются, почему на одной таможне они растамаживаются втрое дешевле, чем на другой, какие нетипичны перевозки осуществляются, какие товары не присущи тем странам, откуда поступают", – сказал нардеп.

Относительно криминализации контрабанды, то, по словам народного депутата, такое решение лишь усилит нагрузку на следственные органы, впрочем, не даст положительного результата для бюджета.

"В 2011 году из 300 "контрабандных" уголовных дел только 3 были завершены и люди получили реальные сроки. Все остальные были "проданы" в судах. Поэтому Украина пошла по европейскому пути и вообще декриминализировала статью. И мы тоже предлагаем прибегнуть к опыту Европы. Контрабандный товар конфискуют и выписывают штраф в размере 100% от стоимости контрабанды. Таким образом, государство получает двойную выгоду – сам товар и уплаченный штраф. И такое экономическое наказание намного эффективнее", – отметил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження".