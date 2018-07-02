У "Відродженні" запропонували підвищити штрафи за незаконне перевезення товарів

Також Бондар пропонує ввести альтернативну санкцію у вигляді 100-відсоткового штрафу

Депутатська група "Партія "Відродження" пропонує підвищити штрафи за перевезення контрабанди, а також ввести альтернативну санкцію – 100% штраф з можливістю розмитнити товари після сплати всіх необхідних платежів. З такою пропозицією на засіданні Погоджувальної ради керівників фракцій Верховної ради 2 липня виступив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє прес-служба політсили.

Зокрема, він зазначив, що запропоновані урядом підходи для боротьби з контрабандистами – такі як залучення до процесу догляду вантажів на митницях поліцейських, а також повернення до кримінальної відповідальності за незаконне перевезення товарів – не будуть ефективними.

"Вже втретє за три роки оголошують боротьбу з контрабандою. Я підтримую ініціативу міністра внутрішніх справ завести поліцію на межі. Але хочу впевнено і професійно заявити, що це не допоможе ситуації, тому що в боротьбі з контрабандою повинна бути задіяна інтелектуальна складова. Сьогодні ДФС фактично знищили Митну службу, втратили систему обміну даними з сусідніми країнами: про машини, які перетинають кордон, про номерні знаки, про коди товарів, щодо митної вартості. По суті, цими процесами зараз керує департамент "К" СБУ", – заявив Бондар.

Він додав, що для ефективної боротьби з контрабандою необхідно розвивати аналітичну складову роботи митниці.

"Повинна бути створена система аналізу ризиків, повинні працювати фахівці, які здатні аналізувати, які товари, в яких сферах, на яких митницях, за якою митною вартістю розмитнюються, чому на одній митниці вони розмитнюються втричі дешевше, ніж на інший, які нетипові перевезення здійснюються, які товари не властиві тим країнам, звідки надходять", – сказав нардеп

Щодо криміналізації контрабанди, то, за словами народного депутата, таке рішення лише посилить навантаження на слідчі органи, втім, не дасть позитивного результату для бюджету.

"У 2011 році з 300 "контрабандних" кримінальних справ тільки 3 були завершені і люди отримали реальні терміни. Всі інші були "продані" в судах. Тому Україна пішла європейським шляхом і взагалі декриміналізувала статтю. І ми теж пропонуємо вдатися до досвіду Європи. Контрабандний товар конфіскують і виписують штраф у розмірі 100% від вартості контрабанди. Таким чином, держава отримує подвійну вигоду – сам товар і сплачений штраф. І таке економічне покарання набагато ефективніше", – зазначив співголова депутатської групи "Партія "Відродження".