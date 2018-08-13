В "Відродженні" назвали "давлением на суд" уголовное дело против судьи по делу Кернеса
10 августа суд закрыл дело Кернеса
Уголовное производство против судьи по делу мэр Харькова Геннадия Кернеса является ничем иным как "давлением на суд" и ярким свидетельством фиктивности или полного отсутствия судебной реформы, которую так рекламировала власть. Об этом заявил председатель политсовета партии "Відродження" Владимир Пилипенко, комментируя заявление руководства Генеральной прокуратуры о незаконности решения о закрытии дела Кернеса и открытии производства против судьи по делу, сообщает пресс-слуба партии.
Так, 10 августа Киевский райсуд Полтавы закрыл дело в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
"Несмотря на то, что судья принял половинчатое решение, против него была задействована вся репрессивная машина власти. Силовые и контролирующие органы развернули кампанию с целью добиться возобновления дела. Однако такие действия власти свидетельствуют только об отсутствии независимого суда в Украине, демонстрируют, что телефонное право сохранилось даже после Революции Достоинства, а разрекламированная судебная реформа является не более чем фикцией. Надеюсь, для наших западных партнеров, которые инициировали судебную реформу, "дело Кернеса" станет убедительным примером того, как именно власть провела эту реформу", - заявил Пилипенко.
По его словам, в "Відродженні" неоднократно заявляли о сугубо политическом характере дела Кернеса, избранного мэром Харькова от политсилы. На местных выборах 2015 года Кернес набрал 65,8% поддержки харьковчан.
"Судебный процесс в Полтаве против харьковского городского головы давно зашел в тупик. Все убедились, что это уголовное дело сфабриковано и является ничем иным, как политическим заказом. В суде свидетели защиты предоставили убедительные факты о заказном характере дела, а несоответствия и противоречия со стороны обвинения не оставили судьи шансов на обвинительный вердикт", - отметил Пилипенко.