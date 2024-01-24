Відразу два помічники Байдена йдуть у відставку, - WP

Старший радник президента США Джо Байдена Майк Донілон та заступник голови апарату Білого дому Дженніфер О'Меллі Діллон на початку лютого залишать свої посади. Надалі вони мають намір працювати у передвиборчому штабі Байдена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

За даними видання, Дженніфер О'Меллі Діллон керуватиме передвиборчим штабом президента США, а Майк Донілон має відповідати за основну політичну стратегію. Варто зазначити, що вони вже працювали у передвиборчому штабі Байдена на виборах у 2020 році, і після його перемоги отримали посади у Білому домі.

Раніше низка видань повідомляла, що спеціальний посланник Джо Байдена з питань клімату Джон Керрі також планує піти у відставку і брати участь у його передвиборчій кампанії.

Вибори у США

Президентські вибори у США заплановані на 5 листопада 2024 року. Згідно з прогнозами, головним кандидатом від демократів стане чинний американський президент Джо Байден. Від республіканців, окрім Дональда Трампа, у фаворитах екс-посол США в ООН Ніккі Хейлі.

Нагадаємо, раніше Трамп пообіцяв своїм виборцям "завершити війну Росії проти України за 24 години" після обрання на другий президентський термін. При цьому він також заявляв, що дозволив би Росії забрати частину українських територій, щоб "уникнути війни".

Додамо, що президент України Володимир Зеленський уже запрошував Трампа приїхати до України. Так глава держави відреагував на обіцянку Трампа "припинити війну в Україні за 24 години" у разі переобрання.

Детальніше про головні теми виборів у США - у матеріалі РБК-Україна.