Декрет та додаткова відпустка. Які правила діють в Україні для працівників з дітьми

Роботодавець не може відмовити у наданні відпустки по вагітності й пологах. Крім того, за законом для працівників з дітьми передбачена ще й додаткова відпустка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби України з питань праці.

В Україні існує кілька видів відпусток для працівників з дітьми, як для жінок, так і для чоловіків.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами

Вагітні жінки мають право отримати оплачувану відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами. Термін такої відпустки - 70 календарних днів до пологів і 56 днів після. В разі народження двох і більше дітей або в разі ускладнень, відпустка продовжиться ще на 14 днів.

Одноразова оплачувана відпустка при народженні дитини

Батько дитини, який проживає разом із матір’ю, може отримати одноразову оплачувану відпустку. Зокрема, на період 14 календарних днів відразу після пологів. Окрім нього, відпустку також можуть отримати й інші повнолітні члени сім’ї, якщо мати чи батько є одинокими.

Відпустка для догляду за дитиною

Відпустка для догляду за дитиною до 3-х років не оплачується. Проте, за бажанням її можуть отримати: мати, батько дитини, бабуся, дідусь чи інші родичі дитини, які фактично доглядають за нею. Окрім них, відпустку можуть надати: особам, які всиновили чи взяли під опіку дитину або одному із прийомних батьків чи батьків-вихователів. В разі потреби, а саме за медичними показаннями, роботодавець може продовжити безоплатну відпустку до 6 років.

Одноразова оплачувана відпустка працівникам, які всиновили дитину

Одноразова оплачувана відпустка надається одній особі з подружжя, яке всиновило дитину. Зокрема, на період 56 календарних днів. При всиновленні двох і більше дітей - 70 календарних днів.

Щорічна додаткова відпустка

Щорічну додаткову відпустку можуть надати: одному із батьків двох або більше дітей до 15 років; одному із батьків дитини з інвалідністю; одному із батьків, які всиновили дитину; одинокій матері або особі, яка виховує дітей до 14 років без матері. А також, тим, хто виховує дитину чи особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А першої групи. Проте, роботодавець також може відмовити у щорічній додатковій відпустці працівникам критичної інфраструктури.