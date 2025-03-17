Відправка європейських військ і не тільки. У Литві назвали гарантії безпеки для України
Литва запропонувала п'ять гарантій безпеки, які необхідно надати Україні. Зокрема, йдеться про відправку європейських військ.
Як передає РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.
Він зазначив, що перша гарантія безпеки - це довготривала підтримка України від Євросоюзу. Зокрема, цього року "40 млрд євро - це мінімум".
"Другий елемент - це європейські війська в Україні з американською підтримкою. Це важливий елемент", - додав міністр.
Третій елемент, за його словами, - продовження тиску на Росію за допомогою санкцій. Також Будріс пропонує заарештувати заморожені активи РФ.
Четверте - забезпечення юридичної відповідальності для Росії. Також країна-агресор повинна відшкодувати збитки.
Будріс додав, що п'ятим елементом потенційних гарантій для України може стати прискорений вступ України до ЄС. У Брюсселі вважають, що цього можна досягти вже у 2030 році.
Гарантії безпеки для України
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про два варіанти гарантій безпеки. Перший - це членство України в НАТО. На думку глави держави, це - "найдешевший" варіант гарантій для Заходу.
Але проти членства України в НАТО поки що виступають США, про що, зокрема, заявляв президент Дональд Трамп.
При цьому другий варіант - це значне посилення української армії. Це, зокрема, передбачає збільшення кількості солдатів і відправку додаткової військової допомоги.
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