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Відправка військ КНДР до Росії: The Independent дізналося, що Північна Корея отримає натомість

Фото: Кім Чен Ин (kremlin.ru)
Автор: Валерія Поліщук

Північна Корея направила понад 10 тисяч своїх військовослужбовців до Росії, щоб підтримати російські війська в бойових діях в Україні. Це перший випадок з часів Корейської війни, коли КНДР бере участь у міжнародному військовому конфлікті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

Солдати проходять підготовку в Росії, що стало можливим завдяки "кровному союзу" між лідерами країн, Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.

Південна Корея, США і Велика Британія підтвердили присутність північнокорейських військових, зокрема високопоставлених чиновників і генералів, у прикордонних з Україною областях Росії.

Основними вигодами для Північної Кореї можуть стати грошові виплати, постачання продовольства і нафти, а також допомога в освоєнні ракетних технологій.

Росія, за інформацією південнокорейської розвідки, готова виплачувати кожному солдату до 2 тисяч доларів на місяць, більша частина з яких надійде до бюджету КНДР.

Відправка солдатів також дає змогу Кім Чен Ину отримати технології в ядерній і космічній сферах, що зміцнить військовий потенціал Північної Кореї та її вплив на регіональному рівні.

Також Пхеньян зацікавлений у розвитку супутникових технологій, систем доставки ракет і отриманні продовольчої та фінансової допомоги від Москви. Така підтримка дозволяє Кім Чен Ину продемонструвати Північну Корею як рівноправного партнера, беручи участь в альянсі з Росією та її союзниками.

Північна Корея сподівається, що співпраця зміцнить її позиції в переговорах зі США і дасть Кім Чен Ину "дипломатичний простір" на міжнародній арені.

Аналітики зазначають, що війна надає Пхеньяну можливість модернізувати свою оборонну промисловість і використовувати Україну як полігон для сучасних бойових дій. У цьому Кім Чен Ина підтримує Путін, що може зміцнити Північну Корею в її прагненнях до "військового авантюризму".

Південна Корея уважно стежить за ситуацією і розглядає можливість надання розвідувальної та військової допомоги Україні, попереджаючи про небезпечні наслідки ескалації.

Солдати КНДР у Росії

Нещодавно північнокорейський режим уклав із Росією угоду про відправку своїх військових для участі у бойових діях проти України.

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, до Росії вже прибуло близько 12 тисяч північнокорейських солдатів. Їх готують до можливих битв у Курській області.

Аналітики ISW припускають, що набутий на українському фронті досвід північнокорейські військові можуть використовувати у майбутніх конфліктах, якщо країна візьме у них участь.

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