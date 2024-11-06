Відправка військ КНДР до Росії: The Independent дізналося, що Північна Корея отримає натомість

Солдати проходять підготовку в Росії, що стало можливим завдяки "кровному союзу" між лідерами країн, Володимиром Путіним і Кім Чен Ином.

Південна Корея, США і Велика Британія підтвердили присутність північнокорейських військових, зокрема високопоставлених чиновників і генералів, у прикордонних з Україною областях Росії.

Основними вигодами для Північної Кореї можуть стати грошові виплати, постачання продовольства і нафти, а також допомога в освоєнні ракетних технологій.

Росія, за інформацією південнокорейської розвідки, готова виплачувати кожному солдату до 2 тисяч доларів на місяць, більша частина з яких надійде до бюджету КНДР.

Відправка солдатів також дає змогу Кім Чен Ину отримати технології в ядерній і космічній сферах, що зміцнить військовий потенціал Північної Кореї та її вплив на регіональному рівні.

Також Пхеньян зацікавлений у розвитку супутникових технологій, систем доставки ракет і отриманні продовольчої та фінансової допомоги від Москви. Така підтримка дозволяє Кім Чен Ину продемонструвати Північну Корею як рівноправного партнера, беручи участь в альянсі з Росією та її союзниками.

Північна Корея сподівається, що співпраця зміцнить її позиції в переговорах зі США і дасть Кім Чен Ину "дипломатичний простір" на міжнародній арені.

Аналітики зазначають, що війна надає Пхеньяну можливість модернізувати свою оборонну промисловість і використовувати Україну як полігон для сучасних бойових дій. У цьому Кім Чен Ина підтримує Путін, що може зміцнити Північну Корею в її прагненнях до "військового авантюризму".

Південна Корея уважно стежить за ситуацією і розглядає можливість надання розвідувальної та військової допомоги Україні, попереджаючи про небезпечні наслідки ескалації.