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Відпрацювали стрільбу з гранатометів: військові показали фото з навчань

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Україна, Неділя 21 травня 2023 16:29
Відпрацювали стрільбу з гранатометів: військові показали фото з навчань Фото: навчання українських військових (https://t.me/ok_pivnich1)
Автор: Каріна Левицька

Військовослужбовці 31 окремої механізованої бригади відпрацювали стрільби із ручного протитанкового гранатомета РПГ-7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

За словами командування, такі навчання допомагають відчути вагу гранатомета, пережити перший постріл та звикнути до його потужності.

Фото: навчання українських військових (https://t.me/ok_pivnich1)

"Важливо психологічно підготувати бійців, які зможуть гідно виконувати бойові завдання, вміти працювати з різними видами зброї та бути морально готовими до будь-яких ситуацій", - пояснили в ОК "Північ".

Навчання військових ЗСУ

Українські союзники допомагають не лише військовою технікою та зброєю, але й діляться своїми знаннями та навичками. Нині українські військові проходять навчання в більш як 10 країнах світу. Серед них зокрема Британія, Франція, США та Німеччина.

Цікаво, що навчань військових ЗСУ британський уряд закупив автомати АК, тренування проходили зі зброєю, яку потім бійці використовуватимуть на передовій.

До того ж днями стало відомо, що Британія почне навчати українських пілотів. Крім неї до навчання українських пілотів може долучитись також Канада, Франція та Данія.

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