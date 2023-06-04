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Відповідальність за війну в Україні несе все населення Росії, - Єрмак

Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

За війну, розв'язану Росією проти України, відповідальним є все населення країни-агресора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака в інтерв'ю Дмитру Комарову.

"Немає хороших росіян, поганих росіян. Сьогодні вони всі відповідальні. 100% населення Росії відповідальні за війну в Україні", - заявив Єрмак.

На його думку, є різна міра відповідальності є вбивці, які мають повністю відповідати за свої злочини, і є люди, які просто мовчали, але завдяки їхньому мовчанню сталася війна.

"Після 24 лютого вже не можна бути і там, і там. Світ розділився на добро і зло. Дуже важливо, щоб кожний російський солдат, який прийшов на українську землю, знав, що його діти, його дружина, його родина повинні бути персонами нон ґрата в цивілізованих країнах", - додав Єрмак.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідники СБУ продовжують успішно ліквідовувати ворога на фронті. Військові поділились відео на якому продемонстрували знищення зенітно-ракетних комплексів "БУК-М1" і трьох "ТОР-2М".

Минулої доби, як повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, артилеристи ЗСУ на Таврійському напрямку виконали 997 вогневих завдань внаслідок чого було вбито й поранено близько роти росіян.

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