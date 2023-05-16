Відповідальність РФ за війну стане однією з тем саміту Ради Європи, - фон дер Ляєн

Лідери країн-членів Ради Європи обговорять відповідальність Росії за війну проти України на саміті в Ісландії.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian , про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "відповідальність Росії за злочин агресії" буде однією з головних тем саміту Ради Європи. Раніше вона обіцяла "рішуче підтримати створення спеціального трибуналу для притягнення Росії до відповідальності за злочин агресії".

Фон дер Ляєн уточнила, що на зустрічі лідерів держав також планується ухвалити рішення про створення "реєстру збитків у Гаазі", який вона назвала "першим кроком до російської компенсації".

"Це стане надзвичайно важливим судовим елементом для відновлення справедливості щодо жертв", - наголосила голова Єврокомісії.