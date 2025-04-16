Відповідь на мита Трампа: пошта Гонконгу перестане відправляти товари до США

Як пише видання, Hongkong Post призупинить прийом наземних поштових відправлень, що містять товари для США. Це відбудеться вже відсьогодні, а з 27 квітня - буде припинено авіавідправлення. Водночас CNN пише, що мова йде не тільки про посилки, які відправляють у США, а й ті, що прибувають з Америки. При цьому обмеження на посилки, що містять тільки документи - не буде.

"США поводяться нерозумно, займаються залякуванням і зловживають введенням тарифів. Пошта Гонконгу за жодних обставин не стягуватиме так звані тарифи від імені США", - йдеться в заяві.

Крок було зроблено в той час, коли тарифний наступ Трампа на Китай дедалі більше зачіпає колишню британську колонію, яка зазвичай користується сприятливими відносинами в торгових питаннях через свій напівавтономний статус. Учора лідер Гонконгу Джон Лі різко розкритикував заходи США, звинувативши Вашингтон у "безглуздому придушенні" міста і країни.

Раніше уряд США оголосив, що починаючи з 2 травня скасує безмитний режим для поштових відправлень, що відправляються з Китаю, включно з Гонконгом. Цей захід "закриє лазівку" для товарів вартістю менше ніж 800 доларів, що завдасть потенційного удару таким ринкам, як Temu і Shein.

Bloomberg додало, що Гонконг потрапив під перехресний вогонь тарифної політики Трампа. Хоч місто працює як вільний порт і не стягує імпортні мита, але місцеві товари цього разу не врятовані від тарифів США, на відміну від першого терміну Трампа.