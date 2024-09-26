Відповідь КАБам? У чому плюси авіабомби JSOW та чи зможе Україна використати її на повну

Зміст

США передають крилаті авіабомби JSOW: що відомо

Першим про передачу JSOW повідомило видання ABC News із посиланням на джерело у Пентагоні. Партію плануючих авіабомб виділено в рамках пакету на 375 млн доларів, оголошеного напередодні.

Ці боєприпаси можуть запускатись з винищувачів F-16. Авіабомби мають висувні крила, які допомагають бити по цілях на відстані понад 100 км. Версій JSOW існує декілька, за словами чиновника Пентагону, Україна отримає варіант із касетними боєприпасами.

Сьогодні Байден оголосив про те, що доручив виділити всі залишки фінансування у сфері безпеки, які було закладено до кінця його президентського терміну. Зокрема, санкціонував виділення 5,5 млрд доларів на пряме вилучення із запасів. А також 2,4 млрд доларів на виробництво. Сюди увійдуть безпілотники, додаткова система Patriot, ракети AMRAAM та боєприпаси класу "повітря-земля".

"Для підвищення можливостей України щодо завдання ударів на великі відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW)", - йдеться в заяві на сайті Білого дому.

Український президент Володимир Зеленський подякував американським партнерам за Patriot, інші засоби протиповітряної оборони, ракети-перехоплювачі, ракети великої дальності та боєприпаси класу "повітря - земля". А також за рішення розширити програму підготовки більшої кількості пілотів на F-16

Що це за бомби та які характеристики

AGM-154 Joint Stand-off Weapon (JSOW) - це авіаційна бомба, оснащена крилами та аеродинамічними поверхнями для корекції та збільшення дальності польоту.

Створена в результаті співробітництва між Військово-морськими та Військово-повітряними силами США для стандартизації високоточної керованої зброї середньої дальності. Особливо для ураження захищених цілей, розміщених за межами стандартної ППО, тим самим підвищуючи живучість літаків.

Випробування JSOW почалися 1995 року, а вже у 1999-му авіабомба була прийнята на озброєння. Крім США, експлуатується в Австралії, Фінляндії, Греції, Польщі, Сінгапурі та Туреччині.

Фото: авіабомба JSOW під крилом F-18 (navy.mil)

Базова версія AGM-154A застосовувалася під час війни 2003-2011 років в Іраку та під час операції "Нескорена свобода" в Афганістані. Загалом американські сили використали понад 400 одиниць.

Існує три варіанти. AGM-154A - це базовий дизайн. Бойова частина складається із 145 суббоєприпасів BLU-97. Призначена для знищення незахищених або слабко броньованих нерухомих цілей, таких як вантажівки, бронетранспортери та літаки на аеродромах.

AGM-154B - має касетну боєголовку із шістьма суббоєприпасами BLU-108/B, кожен з яких випускає ще по чотири снаряди. Для виявлення цілей використовуються інфрачервоні датчики. Коли суббоєприпас наближається до цілі, вибухає і утворює кумулятивний струмінь, здатний знищити броню.

AGM-154C - використовує інфрачервоне автономне самонаведення та несе боєголовку вагою 225 кг. Призначена для ураження точкових цілей на озброєнні ВМС США з 2005 року.

Основні характеристики:

довжина - 4,06 м

діаметр - 33 см

маса - 483 кг

розмах крила - 2,7 м

носії - F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-16, F-15E, F-35A/C, B-1B, B-2A, B-52H, JAS 39 Gripen

дальність - 22 км (пуск із малої висоти), 130 км (пуск із великої висоти)

боєголовки - BLU-97/B комбінованої дії, BLU-111/B (унітарна бойова частина), BROACH (багатоступінчата бойова частина)

Дальність польоту 130 км досягається за умови скидання з висоти 8 км і швидкості 960 км/год. Наведення базових AGM-154 здійснюється інерційною системою з корекцією за супутниковим сигналом GPS. Пізні версії AGM-154С мають інфрачервону головку самонаведення.

F-16 може нести до чотирьох бомб JSOW. Підготовка та програмування боєприпасів проходять перед вильотом протягом кількох хвилин.

Авіабомби JSOW в загальних рисах можна назвати відповіддю російським КАБам, каже авіаційний експерт, провідний науковий співробітник Національного авіаційного університету (НАУ) Валерій Романенко

"Хоча вони мають стандартний калібр, а у росіян велика кількість різних КАБів. JSOW - це крилаті бомби, "розумніші", ніж російські. Але також складніші і дуже дорогі, вартість доходить до 500 тисяч доларів. Якщо порівняти з JDAM-ER (вже використовуються українською авіацією, - ред.), то у них менша дальність, але в 10 разів вища вартість. Тому доцільність отримання такого виду боєприпасів під великим сумнівом", - розповів він РБК-Україна.

Особливості AGM-154 JSOW з поправкою на умови в Україні

Аналітики українського порталу Defense Express також вважають передачу AGM-154 JSOW дивним рішенням, хоча боєприпаси інтегровані під F-16. Справа в тому, що максимальна дальність дії досягається при висотному польоті, але українська авіація обмежена в цьому плані через перевагу Росії в літаках та високу щільність далекобійних ЗРК.

З цієї причини всі українські плануючі бомби застосовуються з малих висот. І тут дальність обмежується 22 км. Є й геть гіпотетичний сценарій із перетворенням JSOW на крилату ракету. В середині 2000-х почалася розробка JSOW-ER, яка з установкою реактивного двигуна могла бити понад 500 км. Проте проект до кінця не було реалізовано.

"Розробка цієї версії ще триває. Чи випробовуватимуть її в Україні? Незрозуміло. Але повертаємося до того, що це все одно не буде 500 або 1000 км", - розповів виданню авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Фото: запуск JSOW із винищувача F-16 (af.mil)

Безумовно, AGM-154 JSOW мають свої переваги.

"По-перше, вони стійкіші до засобів радіоелектронної боротьби, а зараз росіяни намагаються все глушити РЕБом: JDAM-ER, боєприпаси HIMARS і все інше. По-друге, у них може бути касетна бойова частина, причому з боєприпасами, які поєднують кумулятивну і осколкову дія. Якщо вдарити таким по аеродрому, то літаки вже не можна буде відновити. Кумулятивний струмінь пробиває літак наскрізь. Якщо влучить по баку в крилі, то літак просто згорить", - наголошує Романенко.

До плюсів варто віднести і технологію малопомітності, але на цьому переваги скоріше закінчуються, оскільки багато що перекриває висока вартість. Співрозмовники РБК-Україна погоджуються, що за нинішніх умов AGM-154 JSOW не дуже корисні. Через велику кількість російських засобів ППО максимум, на який їх можна запустити, лише 22 км. Ті ж JDAM-ER спокійно летять кілометрів на 40.

Як Україна застосовуватиме JSOW і чи задіятиме F-16

Українські сили за допомогою JSOW не закриють питання запуску КАБів Російської Федерації. Насамперед через те, що немає дозволу на удари по російській території, по-друге - навіть якщо вдасться бити на 130 км, до основних оперативних аеродромів не дістати.

"Ми зможемо працювати по прифронтовій лінії. Але чи зможе запускати по тисячі на місяць, як робить РФ? Ні, тому що не дадуть таку кількість. Взагалі багато питань щодо цих авіабомб. Але, звичайно, як тільки дадуть "добро" на удари по російській території, можна буде говорити про певне розширення наших можливостей", - зазначив Храпчинський.

Одним із штатних носіїв є літак F-16. Експерт наголошує, що нещодавно відбулася перевірка можливостей Mirage-2000 (які також може отримати Україна), але невідомо, чи здатні ці літаки запускати JSOW.

Передача таких боєприпасів зовсім не означає, що українські F-16 працюватимуть на лінії зіткнення. "Боже борони, навіщо ризикувати такими літаками, у нас їх залишилося п'ять одиниць. Можливо, до кінця року буде 10. Але не бачу сенсу ризикувати ними на тих функціях, де максимум взвод піхоти знищиш", - каже Валерій Романенко.

Не виключено, що під авіабомби JSOW доопрацюють авіацію типу "Су" та "МіГ". В принципі, це не проблема, на літаки радянського зразка підвішують різні західні боєприпаси, аж до крилатих ракет Storm Shadow, проте ефективність застосування JSOW на F-16, швидше за все, набагато вища.

Але у жодному разі це озброєння не вирішить стратегічних завдань України .

"Ми говоримо про те, що це чергова зброя, яка може допомогти стримувати наступ росіян на території України. Але не може вплинути на стратегічні питання, пов'язані, наприклад, з ударами по цілях у Росії. Тому що насправді нам потрібні засоби набагато далекобійніші", - сказав Храпчинський.

За його словами, якщо дивитися на характеристики, то JSOW - "прикольна" бомба, яка може добре працювати по лінії фронту. Однак, щоб працювати дійсно добре, спочатку треба навести лад у повітряному просторі, досягти хоча б паритету, що можна зробити за рахунок знищення ворожої ППО, складів і так далі, щоб розчистити небо для F-16 та іншої авіації.

**

Опитані РБК-Україна експерти не вважають рішення Білого дому якісним кроком уперед.

"Складно казати, що нас почули, якщо замість ракет JASSM (мають дальність від 370 до майже 2000 км. - ред.) нам дають це. У наших умовах глибина ураження JSOW трохи більше 20 км, і американці чудово про це знають", - пояснює Романенко.

Сьогодні крилата авіабомба стала ключовим аспектом просування росіян на фронті. І активного тиску за рахунок ударів по цивільному населенню.

"Україна так не воює. Тому я б зазначив, що пріоритетом у наданні західної допомоги має бути далекобійна зброя. Під далекобійною зброєю я маю на увазі ту, яка летить на 500 та 1000 км", - додав Храпчинський.

При підготовці тексту використовувалися: публікації ABC News та Defense Express, повідомлення на сайті Білого дому, інформація з відкритих джерел, коментарі авіаційних експертів Валерія Романенка та Анатолія Храпчинського.