Відпочинок обернувся катастрофою: у В’єтнамі екскурсійне судно затонуло зі 53 людьми на борту

У затоці Халонг у В’єтнамі під час шторму затонуло екскурсійне судно з десятками людей на борту. Тривають масштабні пошуково-рятувальні роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
У суботу, 19 липня, в популярному туристичному регіоні В’єтнаму - затоці Халонг - сталася масштабна трагедія.
Так, близько 13:30 за місцевим часом судно з назвою "Чудове море" з 53 людьми на борту - 48 туристами та 5 членами екіпажу - потрапило у сильний шторм.
Туристичний корабель не витримав величезних хвиль і перекинувся. Було втрачено GPS-сигнал. На місце події негайно були направлені сили ВМС, прикордонники, поліція, портова адміністрація, а також 27 катерів і два рятувальні судна, однак уникнути трагедії не вдалось.
Наразі відомо про 34 жертви інциденту, ще кілька пасажирів вважаються зниклими безвісти.
Пошуково-рятувальні операції тривають, ще кілька пасажирів вважаються зниклими безвісти.
Згідно з останніми даними, вдалося врятувати 11 осіб, інших шукають водолази.
При цьому особистості та громадянство людей, що перебували на борту, поки не розголошуються.
64-річний водолаз Джінь Кхак Зьонг, який бере участь у рятувальній операції, в інтерв’ю журналістам повідомив, що салон судна вже ретельно обстежено. Водночас доступ до машинного відділення та кабіни пілотів ускладнено через значну кількість мулу.
"Станом на зараз я впевнений, що в пасажирському салоні більше немає тіл", - заявив Зьонг. - "Я лише хвилююся, що деякі тіла могли бути винесені течією".
Місцева влада каже, що наразі до робіт залучено всі сили, однак рятувальна операція ускладнюються сильним дощем, вітром і настанням темряви, що суттєво обмежує видимість. Разом з тим, робота триватиме безперервно, поки не буде встановлена доля всіх осіб, які перебували на судні.
Зазначимо, що затока Халонг є однією з головних туристичних принад В’єтнаму та включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку її відвідують тисячі туристів з усього світу.
Розслідування причин трагедії триває.
Нагадаємо, у Центральноафриканській Республіці сталася стрілянина на золотому руднику, що контролюється російською ПВК "Вагнер". За повідомленнями місцевих жителів, загинуло більше 10 молодих чоловіків.
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