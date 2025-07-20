Відпочинок обернувся катастрофою: у В’єтнамі екскурсійне судно затонуло зі 53 людьми на борту

У суботу, 19 липня, в популярному туристичному регіоні В’єтнаму - затоці Халонг - сталася масштабна трагедія.

Так, близько 13:30 за місцевим часом судно з назвою "Чудове море" з 53 людьми на борту - 48 туристами та 5 членами екіпажу - потрапило у сильний шторм.

Туристичний корабель не витримав величезних хвиль і перекинувся. Було втрачено GPS-сигнал. На місце події негайно були направлені сили ВМС, прикордонники, поліція, портова адміністрація, а також 27 катерів і два рятувальні судна, однак уникнути трагедії не вдалось.

Наразі відомо про 34 жертви інциденту, ще кілька пасажирів вважаються зниклими безвісти.

Пошуково-рятувальні операції тривають, ще кілька пасажирів вважаються зниклими безвісти.

Як проходить рятувальна операція

Згідно з останніми даними, вдалося врятувати 11 осіб, інших шукають водолази.

При цьому особистості та громадянство людей, що перебували на борту, поки не розголошуються.

64-річний водолаз Джінь Кхак Зьонг, який бере участь у рятувальній операції, в інтерв’ю журналістам повідомив, що салон судна вже ретельно обстежено. Водночас доступ до машинного відділення та кабіни пілотів ускладнено через значну кількість мулу.

"Станом на зараз я впевнений, що в пасажирському салоні більше немає тіл", - заявив Зьонг. - "Я лише хвилююся, що деякі тіла могли бути винесені течією".

Місцева влада каже, що наразі до робіт залучено всі сили, однак рятувальна операція ускладнюються сильним дощем, вітром і настанням темряви, що суттєво обмежує видимість. Разом з тим, робота триватиме безперервно, поки не буде встановлена доля всіх осіб, які перебували на судні.

Зазначимо, що затока Халонг є однією з головних туристичних принад В’єтнаму та включена до списку Світової спадщини ЮНЕСКО. Щороку її відвідують тисячі туристів з усього світу.

Розслідування причин трагедії триває.