ua en ru
Вт, 19 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Призові – не показник". Костюк розкрила справжні заробітки в тенісі

Київ, Вівторок 19 листопада 2024 13:58
UA EN RU
"Призові – не показник". Костюк розкрила справжні заробітки в тенісі Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Перша ракетка України Марта Костюк вважає, що справжні доходи провідних тенісистів світу вирахувати дуже важко. Незважаючи на те, що суми призових є у відкритому доступі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал "Бомбардир".

Сама Костюк за кар'єру заробила на турнірах 4.992.732 долари. Ця інформація розміщена на сайті Жіночої тенісної асоціації (WTA).

"Багато людей не розуміє, що з них до мене дійшло відсотків 70, якщо не менше. Ми скрізь платимо податки, а ця сума вказана без відрахувань. Окрім того, теніс – дужа затратний вид спорту. В тебе є команда, ти возиш усіх, ти за все сам платиш", – пояснила тенісистка.

Щодо повної картини заробітків, важливо й те, чи є в гравця спонсорські контракти. І наскільки вони великі. У когось вони взагалі відсутні. А як вдалий приклад роботи зі спонсорами, Костюк навела, зокрема, британську тенісистку Емму Радукану.

Гравчиня, яка зараз перебуває на 58-й сходинці рейтингу, призових заробила навіть трохи менше українки. Проте, перемога на US Open у 2021 році призвела до інтересу до неї з боку солідних спонсорів. Тому, не маючи останнім часом великих успіхів на корті, британка все одно стабільно отримує 10-15 мільйонів доларів на рік.

"У всіх різний брендинг і всі по різному отримують від контрактів. Ти тут ніколи не прорахуєш, хто насправді скільки заробляє. Немає повної інформації", – впевнена Костюк.

Найбагатшою ж у світі жіночого тенісу, на думку Костюк, є американка Серена Вільямс. За довгий час виступів на корті вона офіційно заробила 98,4 доларів призових. Крім того, в неї величезні спонсорські контракти поза кортом.

&quot;Призові – не показник&quot;. Костюк розкрила справжні заробітки в тенісі

Раніше Костюк розкрила підтексти матчів зі Світоліною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Марта Костюк Серена Уильямс
NEWS
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
"Укренерго" скасувало графіки відключень світла для декількох областей
DAILY
1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією
РБК-Українаінформаційне агентство 1000 днів болю, поту та опору. Що пережили українці за час війни з Росією