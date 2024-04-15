Видовищний данк центрового після розкішної комбінації "Індіани": момент дня в НБА
Нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився центровий "Індіани Пейсерс" Майлз Тернер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
28-річний американець запам'ятався епізодом у третій чверті протистояння з "Атлантою". Він продемонстрував дива взаємодії з Хелібертоном і з-під Фернандо вгатив згори однією правою.
Зусиллями Тернера та інших "Пейсерс" здобули розгромну перемогу вдома (157:115). "Індіана" завершила регулярний чемпіонат на 6-й сходинці Західної конференції НБА. Тим часом "Гокс" фінішували на 10-й позиції та зіграють в плей-ін.
Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Атланти" Деджонте Мюррей. Він набрав 32 очки, зробив 3 підбирання і віддав 3 передачі. Тим часом Тернер найбільше поклав у скарбничку "Індіани" – 31 пункт, 12 підбирань.
Хто такий Майлз Тернер
Уродженець штату Техас, на студентському рівні виступав за місцевих "Лонгхорнс". На драфті НБА-2015 обраний "Індіаною" під 11-м номером.
Проводить дев'ятий сезон поспіль у складі "Пейсерс". Двічі завершував регулярний чемпіонат лідером за блокшотами (2019, 2021). Торік навесні підписав 2-річний контракт із "Індіаною" на 60 млн доларів. У складі збірної США U-18 виграв Кубок Америк-2014.
У вільний час Тернер любить складати Lego та займається йогою. Входить до релігійної громади Свідків Єгови.
До слова, паралельно визначилися всі пари плей-офф НБА сезону за підсумками регулярного чемпіонату.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.