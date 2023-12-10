Видовищний аллей-уп Джеймса та Девіса декласував оборону "Індіани": момент дня в НБА

Центровий "Лос-Анджелес Лейкерс" Ентоні Девіс із одноклубником Леброном Джеймсом опинилися нагорі підбірки найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Зв'язка каліфорінійців класною комбінацією пошматувала оборону "Пейсерс" у фіналі внутрішньосезонного турніру. Наприклад, під завісу третьої чверті Леброн класним "парашутом" вивів Девіса на кошик, а той вгатив згори двома руками.

"Лейкерс" здобули впевнену перемогу над "Індіаною" (123:109). Перший в історії трофей In-Season Tournament поїде з Лас-Вегаса до Каліфорнії. На шляху до перемоги "Лос-Анджелес" у плей-офф також здолав "Нью-"Орлеан" і "Фінікс".

Девіс у цей вечір став найрезультативнішим на паркеті. Він набрав 41 пункт, зробив 20 підбирань і віддав 5 передач. Натомість Джеймс додав свій дабл-дабл (24 очки, 11 підбирань).

Хто такий Ентоні Девіс

Уродженець Чикаго (штат Іллінойс), на студентському рівні виступав за "Кентуккі Вайлдкетс". На драфті НБА-2012 обраний "Нью-Орлеаном" під першим номером.

У складі команди провів 7 сезонів. Перед кампанією 2019/20 перебрався до лав "Лейкерс" і в першому ж сезонів здобув чемпіонський титул. Восьмиразовий учасник Матчів усіх зірок (2014-2021), переможець NBA In-Season Tournament-2023.

За характерні брови отримав прізвисько Brow ("Брова"). У 2012 році зареєстрував торгову марку на свою моноброву під слоганами "Бійтеся брів" і "Підніміть брови".