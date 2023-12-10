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Зрелищный аллей-уп Джеймса и Дэвиса деклассировал оборону "Индианы": момент дня в НБА

Лас-Вегас, Воскресенье 10 декабря 2023 10:59
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Зрелищный аллей-уп Джеймса и Дэвиса деклассировал оборону "Индианы": момент дня в НБА Фото: Энтони Дэвис набрал 41 очко против "Пэйсерс" (twitter.com/Lakers)
Автор: Антон Федорцив

Центровой "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис с одноклубником Леброном Джеймсом оказались наверху подборки лучших мгновений игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Связка калифоринийцев классной комбинацией разорвала оборону "Пэйсерс" в финале внутрисезонного турнира. К примеру, под занавес третьей четверти Леброн классным "парашютом" вывел Дэвиса на корзину, а тот вонзил сверху двумя руками.

"Лейкерс" одержали уверенную победу над "Индианой" (123:109). Первый в истории трофей In-Season Tournament уедет из Лас-Вегаса в Калифорнию. На пути к победе "Лос-Анджелес" в плей-офф также одолел "Нью-Орлеан" и "Финикс".

Дэвис в этот вечер стал самым результативным на паркете. Он набрал 41 пункт, совершил 20 подборов и отдал 5 передач. Джеймс добавил свой дабл-дабл (24 очка, 11 подборов).

Кто такой Энтони Дэвис

Уроженец Чикаго (штат Иллинойс), на студенческом уровне выступал за "Кентукки Уайлдкэтс". На драфте НБА-2012 выбран "Нью-Орлеаном" под первым номером.

В составе команды провел 7 сезонов. Перед кампанией 2019/20 перебрался в ряды "Лейкерс" и в первом же сезоне завоевал чемпионский титул. Восьмикратный участник Матчей всех звезд (2014-2021), победитель NBA In-Season Tournament-2023.

За характерные брови получил прозвище Brow ("Бровь"). В 2012 году зарегистрировал торговую марку на свою монобровь под слоганами "Бойтесь бровей" и "Поднимите брови".

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