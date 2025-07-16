Відомий молдовський виробник вин не зміг захистити в Україні свій бренд

Позиція судів

Проте і суд першої інстанції, і апеляційний суд стали на бік відповідача. Ключовим аргументом стало те, що дозвіл 2002 року є "одностороннім правочином". Цей документ, підписаний генеральним директором «CRICOVA», створював обов'язки виключно для самої компанії. Віталій Тимчик не підписував з компанією "CRICOVA" угоду про повернення зареєстрованих ним знаків в Україні молдавському винзаводу.

Суди також відхилили посилання на дистриб'юторську угоду 2007 року, укладену між компанією "CRICOVA" та ТОВ "УКРІМПОРТ КV" на постачання вин в України, оскільки вона була укладена між двома юридичними особам, а не з Тимчиком як фізичною особою. Хоча в угоді і згадувався обов'язок Тимчика передати права на знаки молдовській стороні, однак він не був стороною цієї угоди і не міг брати на себе обов’язки.

Крім того, позовні вимоги були визнані незаконними через неналежний спосіб захисту, адже припинення права власності на ТМ через невиконання умов договору не передбачено законом.

Таким чином, суди констатували, що Віталій Тимчик набув права на торговельні марки в Україні законним шляхом - на підставі письмового дозволу самого молдовського виробника.

Тепер будь-яке продаж вин під назвою "CRICOVA" в Україні без дозволу Віталія Тимчика буде незаконним.

Думка юриста

За словами юриста Клима Братківського, ця судова постанова - хрестоматійний приклад того, як не можна поводитися з інтелектуальною власністю, виходячи на закордонні ринки.

"Головна помилка Combinatul de Vinuri "CRICOVA" S.A. полягала в тому, що вони довірили реєстрацію своєї ключової торговельної марки місцевому партнеру на його власне ім'я. Це найпоширеніша пастка, в яку потрапляють компанії через бажання спростити процеси або через надмірну довіру", - пояснює він.