Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними

"Сьогодні ми перевіримо SOCAR, як він облаштований для людей з інвалідністю. Заправити пальне ви можете не виходячи з авто, а також викликати оператора з терміналом. Вхід до торгівельного залу безбар’єрний, є вбиральня для осіб з інвалідністю, а також сповивальний столик. Простори, обладнані для потреб осіб з інвалідністю, насправді комфортні кожній людині. Тому що безбар’єрність стосується кожного", - коментує Уляна Пчолкіна.

На її думку, компанія SOCAR створила на своїх АЗК дійсно безбар'єрне середовище.

Що ж робить АЗК SOCAR особливими?

Інклюзивний дизайн: пандуси, розсувні двері, спеціально обладнані санвузли – все це робить АЗК доступними для людей з інвалідністю.

Сімейна атмосфера: сповивальні столики, дитячі куточки та спеціальне меню для найменших гостей – на АЗК SOCAR подумали про все.

Сучасні технології: безконтактна оплата SOCAR PAY, мобільний додаток для замовлення товарів та послуг – це лише деякі з інновацій, які полегшують життя клієнтів.

Додаткові сервіси: бізнес-зони, кафе, магазини – це не просто місце для заправки, а справжній центр обслуговування.

"SOCAR – це більше, ніж просто бізнес. Ми дбаємо не тільки про наших гостей, але й про своїх співробітників, створюючи сприятливе робоче середовище, де кожен може реалізувати свій потенціал. Адже інклюзивність – це не лише про фізичну доступність, але й про створення атмосфери, де кожен почувається цінним. Чому це важливо? Суспільство стає більш доступним: створюючи середовище, де кожен може почуватися комфортно, ми робимо крок до більш інклюзивного суспільства. Для нас комфорт і доступність не просто слова, це те, що ми втілюємо в реальність", - зазначає Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine.