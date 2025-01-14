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Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними

Вівторок 14 січня 2025 11:04 promo
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Відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними Фото: відома експертка перевірила, чи дійсно АЗК SOCAR є інклюзивними (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

Уляна Пчолкіна, громадська діячка і консультантка з питань безбар’єрності, відвідала АЗК SOCAR з метою перевірки комплексу на відповідність інклюзивному середовищу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Сьогодні ми перевіримо SOCAR, як він облаштований для людей з інвалідністю. Заправити пальне ви можете не виходячи з авто, а також викликати оператора з терміналом. Вхід до торгівельного залу безбар’єрний, є вбиральня для осіб з інвалідністю, а також сповивальний столик. Простори, обладнані для потреб осіб з інвалідністю, насправді комфортні кожній людині. Тому що безбар’єрність стосується кожного", - коментує Уляна Пчолкіна.

На її думку, компанія SOCAR створила на своїх АЗК дійсно безбар'єрне середовище.

Що ж робить АЗК SOCAR особливими?

  • Інклюзивний дизайн: пандуси, розсувні двері, спеціально обладнані санвузли – все це робить АЗК доступними для людей з інвалідністю.
  • Сімейна атмосфера: сповивальні столики, дитячі куточки та спеціальне меню для найменших гостей – на АЗК SOCAR подумали про все.
  • Сучасні технології: безконтактна оплата SOCAR PAY, мобільний додаток для замовлення товарів та послуг – це лише деякі з інновацій, які полегшують життя клієнтів.
  • Додаткові сервіси: бізнес-зони, кафе, магазини – це не просто місце для заправки, а справжній центр обслуговування.

"SOCAR – це більше, ніж просто бізнес. Ми дбаємо не тільки про наших гостей, але й про своїх співробітників, створюючи сприятливе робоче середовище, де кожен може реалізувати свій потенціал. Адже інклюзивність – це не лише про фізичну доступність, але й про створення атмосфери, де кожен почувається цінним. Чому це важливо? Суспільство стає більш доступним: створюючи середовище, де кожен може почуватися комфортно, ми робимо крок до більш інклюзивного суспільства. Для нас комфорт і доступність не просто слова, це те, що ми втілюємо в реальність", - зазначає Олена Осипчук, PR-директорка SOCAR Energy Ukraine.

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