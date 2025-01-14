Известный эксперт проверила, действительно ли АЗК SOCAR являются инклюзивными

"Сегодня мы проверим SOCAR, как он обустроен для людей с инвалидностью. Заправить топливо вы можете не выходя из авто, а также вызвать оператора с терминалом. Вход в торговый зал безбарьерный, есть уборная для лиц с инвалидностью, а также пеленальный столик. Пространства, оборудованные для нужд лиц с инвалидностью, на самом деле комфортны каждому человеку. Потому что безбарьерность касается каждого", - комментирует Ульяна Пчелкина.

По ее мнению, компания SOCAR создала на своих АЗК действительно безбарьерную среду.

Что же делает АЗК SOCAR особенными?

Инклюзивный дизайн: пандусы, раздвижные двери, специально оборудованные санузлы - все это делает АЗК доступными для людей с инвалидностью.

Семейная атмосфера: пеленальные столики, детские уголки и специальное меню для самых маленьких гостей - на АЗК SOCAR подумали обо всем.

Современные технологии: бесконтактная оплата SOCAR PAY, мобильное приложение для заказа товаров и услуг - это лишь некоторые из инноваций, которые облегчают жизнь клиентов.

Дополнительные сервисы: бизнес-зоны, кафе, магазины - это не просто место для заправки, а настоящий центр обслуживания.

"SOCAR - это больше, чем просто бизнес. Мы заботимся не только о наших гостях, но и о своих сотрудниках, создавая благоприятную рабочую среду, где каждый может реализовать свой потенциал. Ведь инклюзивность - это не только о физической доступности, но и о создании атмосферы, где каждый чувствует себя ценным. Почему это важно? Общество становится более доступным: создавая среду, где каждый может чувствовать себя комфортно, мы делаем шаг к более инклюзивному обществу. Для нас комфорт и доступность не просто слова, это то, что мы воплощаем в реальность", - отмечает Елена Осипчук, PR-директор SOCAR Energy Ukraine.