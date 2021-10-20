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Под видом "Интерпола" завозили нелегалов и фальшивые деньги: СБУ разоблачила банду

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Среда 20 октября 2021 15:22
Под видом "Интерпола" завозили нелегалов и фальшивые деньги: СБУ разоблачила банду Фото: канал нелегальной миграции и контрабанду валюты разоблачила СБУ (ssu.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины разоблачила преступную группировку. Банда под видом "работников Интерпола" завозила в страну нелегалов и фальшивые деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По информации правоохранителей, организатором схемы оказался житель Одессы.

Он вместе с сообщниками контактировал с участниками международных преступных группировок, которые "поставляли" им мигрантов и значительные суммы поддельных долларов.

Установлено, что фигуранты могли продавать любые суммы фальшивок и сбывали ее за 50% от стоимости.

Так, за время наблюдения СБУ злоумышленники продали валюты на десятки тысяч долларов, которую силовики изъяли из обращения.

Кроме того, банда занималась ввозом в Украину мигрантов, преступники выдавали "клиентам", поддельные паспорта граждан стран ЕС и Украины лицам стран с повышенным террористическим риском.

Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов производства изъяли:

  • поддельные удостоверения работников Интерпола;
  • ноутбук, флэш носители, мобильные телефоны;
  • банковские карты и наличные в иностранной валюте;
  • документы по приглашению иностранцев;
  • патроны к огнестрельному оружию и гранату РГД-5.

Сейчас фигуранты задержаны. Им планируется объявить о подозрении сразу по пятью статьям УК: ч. 2 ст. 199, ч. 1 ст. 263 ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 369-2.

Фото: СБУ проводит обыски по месту преступления (ssu.gov.ua)

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